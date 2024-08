Viatjar a l’estranger amb menors després del divorci. Què han de saber els pares?

Creat: Actualitzat:

Les vacances són molt esperades per les famílies, especialment pels pares que desitgen viatjar amb els fills. Tanmateix, per als progenitors divorciats això implica complir certs requisits legals abans de sortir del país amb menors.La Llei Orgànica 8/2015 i el Codi Civil exigeixen el consentiment de tots dos progenitors perquè un menor obtingui el passaport i pugui sortir del país. Aquesta normativa preveu la sostracció de menors i evita així que un progenitor s'emporti els fills a l'estranger sense l'aprovació de l'altre.La pàtria potestat s'ha d'exercir conjuntament, sense importar qui tingui la guarda i custòdia. Qualsevol decisió important, com ara obtenir un passaport o viatjar a l'estranger, requereix l'acord de tots dos progenitors. Si un dels pares no dona el consentiment, l'altre pot sol·licitar una autorització judicial. Aquest procés permet al jutge avaluar i decidir si el viatge és en el millor interès del menor.La pàtria potestat inclou decisions sobre educació, salut i canvis de domicili, mentre que la guarda i custòdia determina amb qui viu el nen i regula la seua vida diària. Per a viatges fora de la Unió Europea, es necessita el passaport del menor i, per tant, el consentiment dels dos progenitors.El conveni regulador o la sentència de divorci pot especificar la necessitat d'obtenir el consentiment de l'altre progenitor per poder viatjar. En absència d'aquestes regulacions, s'ha de completar un formulari en dependències policials per obtenir el permís necessari.Les autoritats frontereres presten especial atenció als menors que viatgen amb un sol adult per assegurar-se que compleixen tots els requisits legals. S'han donat casos de denegació de sortida del país per falta d'autorització per part de l'altre progenitor.Per a viatges dins de la Unió Europea, on no es requereix passaport, la situació és més senzilla, encara que continua sent recomanable informar l'altre progenitor sobre els detalls del viatge.