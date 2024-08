Creat: Actualitzat:

Aguest darrèr pònt deth 15 d’agost, mos a portat un gran nombre de toristes en nòste territòri e tanben ena rèsta deth Pirenèu, atau ac diden es mieis de comunicacion en aguesti dies. Pendent aguest mes, sustot, era indústria des viatges pren fòrça, encara qu’actuaument se viatge tot er an, en tot aprofitar prètzi mès economics dehòra de temporada e de destins que non son plan concorruts. Mès coïncidint damb es vacances dera màger part dera gent e des escolans, es viatges son junhuts estretament damb eth clima, es temperaturas extremes des darrèri ans, provòquen ua modificacion enes preferéncies. De cada còp mès, segontes informes, er usuari se confeccione es sòns viatges, aumentant eth torisme culturau, er esportiu o de salut. Eth teletrabalh tanben influís en alongament des estances, combinacion de viatges de trabalh damb eth léser.En aguest periòde, principaument, son viatges tamb destinacion nacionau, mès cuelhen fòrça es desplaçaments internacionaus e segontes tà on vatz, cau tier en compde es recomanacions que hè era Generalitat ena sua plana de salut, entre d’autes, Tanben i son es que viatgen entà tornar entàs sues arraïtzes, tath pòble o ciutat que per besonhs de trabalh les an distanciat.Era descubèrta de lòcs damb encant, en quinsevolh cornèr deth mon, des deth mès apròp e coneishut ath mès aluenhat e amagat, conéisher realitats e tipes de vida diferents, ei ua satisfaccion e un bagatge de coneishements plan important. Ac cau víuer e aprofitar, daurís era ment a naues cultures, cau deishar-se seduïr per entorn, hèr un esfòrç intellectuau entà absorbir tota era informacion. Encara i ètz a temps, premanitz era valisa, eth sòmi de quinsevolh viatjaire!!