Per una protecció integral a la infància i l’adolescència

Creat: Actualitzat:

L’atenció i protecció a la infància i l’adolescència és multidimensional i les polítiques municipals han de ser un eix central per a l’acompliment vertader d’aquesta fita, especialment pel que fa al suport i ajut adreçat a aquells menors en situació de risc social i/o vulnerabilitat, a fi de millorar-ne la situació educativa i socioeconòmica.Els serveis educatius són un pilar bàsic, que més enllà dels aprenentatges acadèmics, també han d’incidir en la detecció precoç de problemàtiques i/o de qualsevol altra situació de risc en què es pugui prendre les mesures necessàries, d’activació i/o derivació, si s’escau, a fi de garantir la seva protecció integral. No menys important, és la prevenció. En aquest sentit, els professionals tenen el deure d’informar, i intervenir per donar compliment amb els drets de l’infant i actuar davant qualsevol amenaça, fet o acte que atempti contra la integritat, la dignitat i el benestar del menor.Des del Grup municipal del PP, creiem fermament en la necessitat de protegir la infància i l’adolescència i, per assolir quelcom, valorem la necessitat de potenciar i incrementar els recursos (materials, humans i especialitzats). Això implica una reconversió i reestructuració de l’actual sistema de serveis socials bàsics, de competència municipal i definits com la primera i principal porta d’accés al ciutadà. Per altre costat, comporta una major dotació pressupostària i d’inversió en determinats serveis especialitzats com, per exemple, els EAIA (Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència), educadors, integradors, treballadors, familiars, entre d’altres.Ara mateix estem sent espectadors passius de xifres que, lluny de minvar i erradicar-se, es perpetuen, o fins i tot van a l’alça. Malgrat la normativa existent, de la Convenció sobre els Drets dels Infants, la Llei Orgànica 8/21, de 4 de juny, de protecció a la infància i l’adolescència enfront de la violència, les xifres davant del maltractament infantil, d’agressions sexuals a menors víctimes, continuen sent esgarrifoses. En som plenament conscients, i per això rebutgem i combatem qualsevol tipus d’agressió i violència.Per tot plegat, aquesta xacra social exigeix una resposta immediata i d’aplicació de polítiques efectives. Per la nostra part, disposem d’un projecte ampli, el qual compta, entre altres actuacions, amb programes de suport i acompanyament personal, familiar i social, potenciació d’habilitats i competències parentals –parentalitat positiva–, promoció de la salut, de reforç escolar i promoció de la lectura, d’oci i del temps de lleure, de prevenció d’addiccions, amb l’objectiu de defensar i garantir els drets dels menors.Lleida ha d’emergir com una vertadera ciutat amiga de la infància i, per tant, des del grup municipal popular treballem en un nou disseny i una millor gestió de la política local en aquest àmbit. Requerim una millor planificació i de més mecanismes de seguiment, així com més recursos. Evidentment, tot procés de treball ha d’estar guiat per l’escolta i participació de tots els professionals, tècnics, experts intervinents que hi treballen, però sobretot dels actors principals, és a dir, dels mateixos infants i adolescents. En aquest punt, la política municipal ha de fer valdre aquells mecanismes de participació adreçats als menors d’edat i crear nous òrgans de participació, en els quals es doni un rol actiu i un major protagonisme als infants. I aquests puguin actuar de manera directa, i amb una freqüència regular, amb els seus responsables polítics.El PP Lleida disposem d’un Pla a executar que desitgem que en un futur proper pugui veure’s implementat i endegat. Aquest també haurà de comptar amb un seguiment acurat, que permeti identificar els dèficits o els aspectes a millorar. Sense cap mena de dubte ni qüestionament, tenim clar que la infància i l’adolescència han d’estar en el focus d’atenció i actuació de les polítiques locals. Les veus, necessitats i prioritats de cada nen i nena s’escolten. Han de tenir accés als serveis essencials de qualitat i viure en entorns segurs, així com el dret de gaudir d’una vida familiar saludable. Aquesta és la #Lleidaimplicada que defenso i vull en benefici de la infància i l’adolescència.