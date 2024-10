Liderar sense biaixos

Creat: Actualitzat:

Què passa en la ment dels altres quan parlem? I més important encara, què passa a la nostra?La resposta rau en els patrons mentals que influeixen en la nostra manera de processar la realitat. Aquests patrons, modelats per experiències passades, cultura, educació i, sobretot, pels biaixos cognitius, ens porten a filtrar la informació de manera automàtica, ràpida, però sovint imprecisa. Per a un líder, entendre com funcionen aquests processos és fonamental, no només per comunicar-se amb eficàcia, sinó per persuadir i construir vincles de confiança en el seu equip.El cervell humà processa milers d’estímuls cada segon. Per gestionar aquesta sobrecàrrega d’informació, recorre a dreceres mentals, conegudes com a biaixos cognitius, que ens permeten prendre decisions ràpides. Tanmateix, aquestes dreceres no sempre ens porten pel camí correcte.Un dels biaixos més comuns és el de la confirmació, que ens impulsa a buscar i donar pes la informació que reforça les nostres creences prèvies, ignorant o rebutjant allò que les contradiu. En un entorn laboral, aquest biaix pot generar una comunicació esbiaixada, en què els membres de l’equip només escolten el que desitgen sentir, limitant la seua capacitat per acceptar idees noves o contràries.Un altre biaix freqüent és l’efecte halo, en el qual una impressió inicial positiva o negativa condiciona la nostra percepció global d’una persona o situació. Un líder que no sàpiga gestionar aquest biaix pot veure’s atrapat en judicis erronis, a prendre decisions basades en percepcions superficials. Per exemple, assumir que un membre de l’equip és menys competent simplement perquè no comparteix una opinió comuna o perquè no es comunica de manera assertiva.Per comunicar-se amb eficàcia, el primer pas és l’autoconsciència. Un líder no pot esperar influir el seu equip si no té un domini sobre el seu propi procés mental.L’autoqüestionament constant és una de les eines més efectives per identificar i gestionar els biaixos. A l’enfrontar-se a una decisió important, un líder s’ha de preguntar: “Estic elegint això perquè és el més lògic o perquè confirma el que ja crec?” Al posar en dubte els seus propis judicis, un líder pot reduir l’impacte dels biaixos i prendre decisions més equilibrades i justes.A més, els líders han de fomentar un entorn de diversitat cognitiva. Envoltar-se de persones amb diferents perspectives i experiències no només enriqueix el procés de presa de decisions, sinó que també actua com un mirall que reflecteix els biaixos propis.Un equip que se sent segur per expressar idees contràries desafia els punts de vista establerts, promovent un pensament més crític i creatiu.Un líder persuasiu és aquell que sap identificar no només els seus propis biaixos, sinó també els del seu equip. Al comprendre com els patrons mentals dels seus col·laboradors influeixen en la manera com interpreten els missatges, el líder pot adaptar el seu estil de comunicació per generar més impacte.Per exemple, el biaix d’ancoratge –la tendència a dependre excessivament de la primera informació que es rep– és clau en la gestió d’expectatives.D’altra banda, el biaix d’autoritat, que ens porta a donar més valor a la informació que prové d’una figura d’autoritat, també juga un rol fonamental. Els líders han de ser conscients del poder de la seua influència i evitar caure en la trampa d’utilitzar aquesta autoritat de manera unilateral.La pròxima vegada que t’enfrontis a una conversa difícil amb el teu equip, pregunta’t: Quins biaixos influeixen en com interpreto aquesta situació? I més important encara, quins patrons mentals estan guiant els meus col·laboradors? Només a l’entendre i gestionar aquests factors podràs transformar les teues interaccions i liderar amb veritable eficàcia.