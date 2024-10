Perdó del deute per falta d’estudi de solvència del prestador

Creat: Actualitzat:

L’Audiència Provincial de Saragossa exonera en dos sentències de deutes amb bancs a particulars per considerar que les entitats financeres no van efectuar abans un estudi de solvència del deutor adequat, considerant-ho un acte de falta de responsabilitat.Anteriorment, el mes de gener, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ja havia dictaminat la nul·litat dels crèdits al consum quan el prestador no havia fet prèviament un estudi de risc abans d’haver atorgat el crèdit, havent perjudicat amb la situació generada el deutor. La conseqüència era la possibilitat de sol·licitar la nul·litat de la clàusula d’interessos acordats en el seu moment, per la qual cosa només s’havia de tornar el capital principal.En un dels casos els deutors havien arribat a sol·licitar catorze préstecs a diverses entitats financeres per emprendre un negoci que va fracassar. Entén que el fet d’haver finançat l’esmentada operació per mitjà de préstecs no constitueix un “sobreendeutament temerari” (ja que la llei concursal per a l’exoneració del passiu exigeix bona fe del deutor), ja que “són conseqüència d’una prèvia petició que ha de ser degudament analitzada per l’entitat dedicada professionalment a la concessió d’aquells”. Afegeix: “És el creditor qui està obligat a analitzar la petició creditícia, perquè la seua decisió no influeix només en les seues relacions contractuals, sinó que afecta o incideix en la salut creditícia general. Per tant, l’ordre públic econòmic.” Manifesta que l’obligació d’estudiar la solvència es refereix no només als crèdits al consum, sinó també als empresaris que volen començar un negoci.L’únic que queda sense exonerar és el deute públic acumulat i que superi el límit legalment establert.Motiva la seua sentència partint de l’aplicació tant de normativa i jurisprudència europea com de la Llei de crèdit al consum.Vist el panorama actual, i en el supòsit que us trobeu en una situació similar, us aconsellem que contracteu els serveis d’un advocat que pugui assessorar-vos i defensar els vostres drets adequadament. Us recordem que a Huguet Ostáriz Abogados comptem amb una llarga experiència a defensar els drets dels nostres clients, i ens avalen els nostres casos d’èxit.