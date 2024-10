Prou d’imposicions

Creat: Actualitzat:

Clars i contundents. Tenim les idees clares i defensem una Lleida en la qual es doni veu a la ciutadania i al teixit associatiu perquè decidim entre tots el model de ciutat que volem i defensem.Model d’inclusió social, sí, però consensuat entre tots i per tots. La improvisació amb la qual gestiona el govern socialista de la Paeria està sotmetent una pressió innecessària a la ciutadania. És la prova més fefaent de la negligent gestió del govern en matèria social. Ja tenim experiència de com ho feien Pueyo, Postius i Talamonte amb l’alberg de Pardinyes, que pretenien imposar en contra de la voluntat sobirana d’un barri. Ara, amb el PSC a la Paeria, sembla que les imposicions són la tònica habitual i que a Lleida no hem après res. Així, ens volen colar un paquet de sis projectes que són sis imposicions que causen preocupació i indignació entre els veïns dels barris afectats.Governar en contra de la voluntat d’una part dels veïns dels barris de la ciutat comporta indignació entre els afectats, perquè qualsevol projecte ha de venir acompanyat d’escolta activa, consens, diàleg, voluntat d’acord i interès per la ciutat. El grup municipal popular a la Paeria hem defensat i defensem el que considerem millor per Lleida. Sempre he estat al costat dels veïns de Pardinyes, i ara estic i estaré al costat dels veïns de Templers-Escorxador, Institut Sant Ignasi, Centre Històric, Noguerola, Rambla de Ferran, Balàfia i l’Horta, així com de la resta de barris. Per això, hem presentat una moció en el passat Ple de la Paeria per aconseguir un acord entre totes les forces polítiques, per apostar per un model consensuat d’inclusió social de Lleida que garanteixi una atenció adequada a les persones a qui es pretén prestar el servei. Al PP Lleida demostrem que no girem la cara als problemes que preocupen la ciutadania, malgrat les crítiques que puguin suposar.Lleida és una ciutat sensible a les necessitats dels ciutadans, per això cal una solució viable que no ignori les persones, atorgant-los una resposta digna i defensant els barris i el seu teixit. Perquè la realitat, per molt que el govern la vulgui amagar, és la que és i conviu entre nosaltres. Per això defensem un model d’inclusió social fruit d’acords i consensos amb entitats veïnals, plataformes i teixit associatiu i social, i rebutgem les imposicions. Crida l’atenció que aquesta mateixa setmana el govern socialista de les imposicions anunciï que endegarà un procés de participació ciutadana per projectes principalment d’urbanisme i, en canvi, negui la participació per decidir el futur del model social que afecta tota la ciutat. Entenc que aquests tics excloents i autoritaris acrediten la teoria del fals progressisme que governa a la Paeria. Pel que interessa ens pregunten i pel que no, ens imposen.El govern ha anunciat que pretén destinar fins a 13,8 milions d’euros per implementar un model consistent en adequar l’antic col·legi Cervantes, l’hotel de l’estació de tren, habilitar equipaments modulars a la Caparrella, reconvertir l’antiga escola de Balàfia i l’antic convent de les Josefines, així com a nous habitatges. Cal tenir en compte que aquests 13,8 milions d’euros no preveuen el manteniment posterior de les instal·lacions, així com els sous dels treballadors a destinar. Rebutgem el model d’implantació unilateral proposat perquè és just tot el contrari del que necessita la nostra ciutat. Estem d’acord que cal descentralitzar els serveis socials del Centre Històric? Estem d’acord que cal recuperar-lo i dignificar-lo? Estem d’acord, doncs, que carregar-lo de més serveis socials va en contra de revitalitzar el Centre Històric? La resposta ens l’hauria d’atorgar el regidor de barri, que coincideix que és l’alcalde, i que brilla per la seva absència al Centre Històric.Estem d’acord que la primera imatge de Lleida per qui arriba per l’estació de tren i aviat ho farà per l’estació intermodal d’autobusos és per la plaça Ramon Berenguer IV i el seu entorn? Estem d’acord que cal impulsar el pla de l’estació, revitalitzar la rambla de Ferran i dignificar el barri de Noguerola? Doncs això xoca amb destinar l’hotel de l’estació a l’acollida de transeünts arribats durant la campanya agrícola. I algú ho havia de dir!No anem en contra de res ni de ningú. Tot el contrari, defensem un model d’inclusió social consensuat que ha d’incloure un procés de participació ciutadana actiu i, simultàniament, cal un pla director de serveis socials propi per a Lleida (que no el tenim). Només així tindrem una ciutat que defensi de veritat totes les persones, els barris, l’Horta, Llívia, Sucs i Raimat.