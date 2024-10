Bovera: autobombo i abús de poder d’un alcalde

Creat: Actualitzat:

Després de les eleccions municipals del maig de 2023, el grup IxB - Independents per Bovera va aconseguir tres regidors amb 87 vots, mentre que JxCat en va obtenir quatre amb 89 vots. Tot i les converses mantingudes entre els dos caps de llista, es va fer inviable cap acord per formar part de l’equip de govern.Des del nostre paper a l’oposició, hem pogut observar una situació cada vegada més preocupant: l’abús de poder per part de l’alcalde de Bovera, en diverses circumstàncies i en repetides ocasions. Per exemple, convocant plens ordinaris quan li anava bé a ell i als del seu grup, menystenint l’opinió de l’oposició, i extraordinaris o d’urgència per aprovar expedients que normalment s’aprovarien en plens ordinaris, disposant del temps de la gent com si en fos l’amo. O portant a aprovació temes sense donar-nos temps per preparar-los i/o a presentar propostes per esmenar-los o enriquir-los, menyspreant així els representants de pràcticament el 50% de l’electorat boverenc. O en altres més avinenteses que allargarien innecessàriament el nostre relat.També abús de poder quan utilitza el seu càrrec públic per promocionar i beneficiar la seva activitat privada com a taxista. Aquesta dualitat entre els seus dos rols difumina les línies entre el servei públic i el seu negoci privat, generant seriosos dubtes ètics. Perquè l’alcalde ha trobat maneres subtils, però efectives, d’obtenir reconeixement i mèrits a títol personal mentre exerceix el seu càrrec públic. Maneres basades en l’aparença, la tergiversació o el pur engany. Amb aquest afany desmesurat que té de sortir a premsa escrita i televisions i que mereixeria una interessant anàlisi psicoanalítica.L’ús de la seva posició per obtenir reconeixement i mèrits no només trenca amb els principis de transparència i bon govern, sinó que també crea una sensació de desconfiança en el si de la comunitat. En un poble petit com Bovera, on la proximitat amb els representants municipals és vital per a la confiança ciutadana, l’ús del càrrec públic per a l’autopromoció pot tenir un efecte devastador: quan l’alcalde, que hauria de ser un exemple d’integritat i de conducta irreprotxable, utilitza el seu accés a espais públics i a la visibilitat política per promocionar el seu negoci personal, el principi fonamental de la imparcialitat i la seva legitimitat mateixa com a batlle queden seriosament compromeses.I arribats en aquest punt, cal dir que la manca continuada d’atenció al comerç local per part del senyor Óscar Acero i el seu equip ha provocat l’actual situació. Comerços de Bovera han hagut de tancar o de sobreviure amb dificultats a causa de la manca de suport i promoció des de l’ajuntament. En lloc de promoure i revitalitzar el comerç local, que és l’essència de qualsevol comunitat rural, l’alcalde ha centrat els seus esforços en altres àmbits que no beneficien directament l’economia del poble. Aquesta deixadesa ha generat una sensació de desprotecció entre els botiguers i els veïns, que veuen com el cada cop més escàs teixit comercial, vital per a la supervivència de qualsevol poble, s’està desintegrant.Per tant, fem una crida a la reflexió i demanem una actuació més ètica i transparent en la gestió del municipi. L’alcalde ha de ser conscient de la seva responsabilitat i de la importància de no utilitzar el seu càrrec públic per afavorir els seus interessos privats. La democràcia local es basa en la confiança i la imparcialitat, valors que, en aquest moment, estan en risc a Bovera.