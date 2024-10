Som referents en l’agroalimentació

Creat: Actualitzat:

La demarcació de Lleida és líder en l’agroalimentació amb projectes que són referents. Amb la col·laboració de la Diputació de Lleida amb l’IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries de la Generalitat de Catalunya) i amb el CTFC (Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya), la UdL i Agrotecnio, estem avançant en projectes d’investigació pioners en l’àmbit de la sostenibilitat i d’internacionalització del sector. Integrar la tecnologia en l’agricultura ens ha de permetre millorar l’eficiència agrícola i contribuir a la sostenibilitat en el sector agroalimentari. La finca de la Devesa, a Maials, n’és un bon exemple. Si parlem de la finca de la Devesa, cal parlar d’un dels seus projectes més destacats: la Plataforma Ametller-Reg, impulsada per l’IRTA des del 2015, on es testa com diferents dotacions d’aigua afecten les diverses varietats d’ametllers. Iniciatives com aquestes posicionen el nostre territori com a referent en el sector agroalimentari arreu del món. De fet, a Califòrnia, s’està treballant per implantar-ne una basada en els mateixos paràmetres que la de Maials. Això ens fa ser referents no només al nostre territori, sinó també a escala mundial. La col·laboració amb l’IRTA és important, ja que no només busca optimitzar els processos productius de l’ametller i l’olivera, sinó que també vol posar a l’abast dels agricultors les eines necessàries per adaptar-se als nous reptes climàtics i socioeconòmics. Projectes com la Plataforma Olivera-Reg, iniciada el 2021, liderada per l’IRTA, demostren la voluntat que tenim d’innovar en un cultiu tradicional com l’olivera, fent-lo més eficient, sostenible i rendible en l’era moderna i adaptant-lo als nous canvis del sector.Lleida juga un paper cabdal en l’estudi del cultiu de la tòfona negra. La creació de la parcel·la experimental pública més gran del món, de la mà del CTFC, la UdL i Agrotecnio és un pas endavant en la recerca d’un cultiu que ha vist com la producció silvestre ha anat disminuint any rere any. Hem d’afavorir la creació de condicions per a una producció més estable i controlada, en un mercat com el de la tòfona negra. De fet, en el sector de la tòfona negra som líders a Catalunya, amb un 71% de la seva superfície cultivada al nostre territori. Un cop més, demostrem la internacionalització del territori, ja que hem crescut exponencialment en la quota de mercat, passant del 4% el 2007 al 70%, el 2021, fet que demostra que és clau avançar en recerca i innovació.Davant de les imminents amenaces del canvi climàtic, tenim la necessitat de desenvolupar sistemes alternatius que generin producció més sostenible. D’aquesta manera, demostrem un cop més, que la innovació i la recerca són claus per garantir un futur agrícola sostenible, eficient i, sobretot, competitiu en el mercat nacional i internacional, i en el qual, des de la Diputació de Lleida, creiem fermament.