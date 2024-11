Com fas servir la intel·ligència artificial?

Creat: Actualitzat:

Amb la meua classificació UsarIA (Utilitzar la IA) pots determinar quin ús fas de la IA en qualsevol moment. Et serveix de mirall per assegurar-te de si treus tot el partit possible d’una eina tan potent. També et pot servir per comprovar com la fan servir els teus estudiants, els teus companys o els teus empleats.El nivell 1 seria el nivell avançat, en el qual obtens el millor resultat possible perquè estableixes una interacció persona-IA, un diàleg interactiu en el qual tens el control i preguntes, proposes, descartes, afegeixes, refines, canvies a partir de, o per mitjà de, les peticions que vas fent a la IA i el que vas obtenint. Podríem dir que ets coautor o coautora amb la IA, perquè el resultat final és una col·laboració, una fusió, de les teues idees i aportacions amb les de la IA. La qualitat d’aquest resultat segurament serà millor que la del treball d’una persona per si sola, i citaràs la IA com a font o eina determinant en la teua autoria.En el nivell 2 tindríem una situació en la qual has fet peticions (prompts) a la IA, o li has donat alguna idea, i has donat per bons els seus resultats després d’adaptacions i canvis. El resultat final és en bona mesura el que t’ha donat la IA. La qualitat és acceptable, malgrat que no és millor que el que podries fer tu sol o tu sola si et posessis seriosament amb això. Saps que has de citar o referenciar que has utilitzat la IA, i així ho fas.Quan fas servir la IA perquè faci el que tu hauries de fer, estàs en el nivell 3. No aportes idees a la IA, no has generat contingut perquè la IA el millori o l’estructuri, li dones certes indicacions i utilitzes el que et dona. És un nivell en el qual la IA et resol la papereta, i no saps, o no vols, anar més enllà de fer-li peticions perquè et doni un resultat i aplicar algun petit canvi. La major part del que presentes o utilitzes, o pràcticament tot, ho ha fet la IA, amb només algun maquillatge aquí i allà, algun mínim ajustament per part teua. Hauries de citar la IA com a autora principal del que has fet, però no ho fas.L’últim nivell, el nivell 4, és el menys eficient, i correspon a utilitzar la IA de la pitjor manera possible, la d’utilitzar el resultat que ha produït la IA sense adaptar-lo, sense modificar-lo, sense millorar-lo. No només no cites la IA com a font del que has fet, sinó que a més t’arrogues l’autoria, sabent que això és deshonest perquè tot el text, o la major part, és producte de la IA.Quan i per a què utilitzes l IA en un nivell o en un altre?Aquesta classificació UsarIA té l’origen en un marc molt recomanable del professor Juanjo de Haro per integrar la IA generativa a les tasques educatives, el trobaran en el seu blog Bilateria.Per cert, aquesta columna d’opinió estaria fora de la meua pròpia classificació UsarIA, ja que no he utilitzat IA. De la mateixa manera que un dia fem brases per a les costelles, i tenim cuina d’inducció a casa, o llegim en paper i altres vegades llegim en un lector digital, també podem fer servir la IA per a segons quina tasca i en segons quina ocasió.