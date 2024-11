Calamitats climàtiques en dies de commemoració

Creat: Actualitzat:

Malgrat l’opinió dels negacionistes del canvi climàtic cada cop patim més estralls meteorològics de sequeres perllongades o ruixats intensos. I les previsions dels experts ens anuncien el que ja estem experimentant, que aquests tipus de fenòmens seran cada cop més freqüents i destructius. I preguem que aquest flagell, que ara està patint bàsicament el País Valencià, no es repeteixi mai més i menys si governen partits negacionistes o que estan en contra de les mesures en contra de l’escalfament global com els que tenen ara perquè, a parer meu, el president Mazón ha evidenciat aquests dies una improvisació, una incompetència i una irresponsabilitat que, unides a la tesi que per informar i si cal confinar és comunista, ha produït un còctel que possiblement ha incrementat els danys personals en algun sector de la ciutadania, i tot això hauria de comportar l’esclariment de responsabilitats cíviques, polítiques i, fins i tot, jurídiques.Per altra banda, els afanys del president valencià de defugir les seves obligacions i reclamar el traspàs al govern central de les atribucions i competències del seu càrrec evidencia un cop més que la creació de les dinou autonomies per encabir-hi ciutats o regions de l’Estat que no s’ho imaginaven, ni ho volien, només tenia la finalitat de fugir d’estudi i diluir la realitat de les autèntiques nacions, encotillades encara en aquest Estat. Pel que fa a Catalunya, i especialment des del segle XVII en endavant, monarques castellans, repúbliques i dictadors diversos van foragitar les nostres lleis i constitucions, i anorrear llengua, costums i cultura pròpies amb l’auxili en contra nostra d’alguns països europeus.Malgrat la recent pèrdua de majories a la Generalitat i a diverses institucions, la voluntat del poble català encara no ha sucumbit i pertoca ara recordar que en aquests dies s’escau el desè aniversari d’aquella consulta del 9N del 2014 en què el 80,76% dels 2,3 milions de votants vam votar sí a un estat independent. I recordar per últim que per moltes persones del nostre país aquell esdeveniment va constituir un dia d’emoció intensa i un punt de no retorn en el nostre objectiu d’obtenir el reconeixement internacional a la nostra llibertat com a poble, com a país, malgrat que l’Estat espanyol va inaugurar un nou tipus de repressió econòmica i jurídica per motius electorals.