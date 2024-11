La força gastronòmica del territori

Creat: Actualitzat:

Quan parlem de la gastronomia de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran, no només parlem de sabors, sinó de la història i l’esforç que hi ha darrere de cada mos. Des del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida estem fortament compromesos en donar suport a les persones que treballen la terra i transformen els seus fruits en productes excepcionals. Perquè sabem que, darrere de cada ampolla d’oli, de cada formatge, de cada peça de fruita i de cada vi, hi ha molt més que un producte: hi ha la dedicació del territori i un saber fer que volem compartir i protegir. Hi ha una de les claus per aconseguir que arrelin projectes de vida als pobles d’aquesta Terra d’Oportunitats.L’aposta per la nostra gent i la nostra singularitat ens porta, entre altres llocs, a fires com el Gastronomic Forum de Barcelona, que s’ha celebrat recentment i en la qual hem facilitat la participació de més d’una trentena de productors i productores de les nostres terres. Ser-hi no és només una oportunitat de mostrar els nostres productes a un públic més ampli, és també una eina per enfortir l’economia local i assegurar que les persones productores trobin espais per créixer. Amb la seva presència, no només exhibim el millor de la nostra terra, sinó que reforcem els vincles que ens uneixen i treballem perquè aquest llegat es projecti amb força cap al futur.Els nostres productors i elaboradors són una peça clau en aquest engranatge que fa avançar les economies rurals i que, cada cop més, connecta el món de la gastronomia amb el de la sostenibilitat i la preservació de la identitat territorial. Per això, els acompanyem en aquest camí, invertim perquè els seus productes arribin més lluny i siguin reconeguts arreu. Quan participem en fires, no només hi anem per estar-hi presents, sinó per demostrar que la qualitat dels aliments de Lleida és un reclam únic.Fa poques setmanes presentàvem un estudi de la Universitat de Lleida que ha posat xifres al potencial firal que gira al voltant de la nostra producció agroalimentària: Uns 700.000 visitants atrets per les 83 mostres agroalimentàries que se celebren anualment. La despesa mitjana global per visitant va ser de 96,4 euros. Parlem, doncs, de 67 milions d’euros mobilitzats per esdeveniments que cada vegada més s’estan transformant en experiències turístiques i al mateix temps en promoció directa de degustacions de productes de proximitat o visites per conèixer els productors locals.Aquest context ens avala la idea que estem treballant amb el sector de fa mesos i hem anunciat al Gastronomic Forum: la creació i llançament d’una marca alimentària pròpia de les comarques de Lleida que veurà la llum el 2025, en què Catalunya serà Regió Mundial de la Gastronomia. Aquest segell aixoplugarà els productes alimentaris de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran i ens ajudarà a projectar-los més enllà i a demostrar que el nostre territori és segell de qualitat.Volem sumar i posar en valor l’esforç de tantes empreses i productors en favor de la promoció del territori, l’impuls d’un model que uneix economia i identitat, proximitat i projecció. Per això, donem suport a fires i esdeveniments que posen en valor la nostra gent i la nostra terra, perquè sabem que la prosperitat del territori és el resultat d’un esforç col·lectiu, d’una suma de veus, i, sobretot, d’una passió compartida.