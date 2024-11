Condemnen una escola a pagar 40.000 euros per bullying a una nena de 5 anys

Creat: Actualitzat:

El jutge de Primera Instància número 8 de Bilbao ha condemnat un centre escolar concertat per considerar que ha estat un mer espectador de l’assetjament patit per una nena menor de 5 anys. La menor era assetjada per una altra menor de 6 anys d’una manera “continuada, persistent i ininterrompuda” durant sis mesos del curs escolar, segons ha manifestat la lletrada demandant.La nena va patir diverses agressions físiques, i fins i tot sexuals, arribant a “introduir-li retoladors a la vagina”, així com assetjament i intimidació. A conseqüència d’això, la víctima va haver de ser medicada amb ansiolítics i seguir tractament psiquiàtric. La psiquiatra que va tractar la menor va descriure en el judici que estava “extraordinàriament malalta” i tenia un “quadre d’estrès posttraumàtic sever com a reacció a una situació de maltractament i abús de naturalesa sexual en mans d’una altra nena, un any més gran, quan les dos coincidien al centre escolar”. Va arribar un punt en què la menor no podia parlar.El jutge considera que el col·legi no va activar els protocols i les mesures a les quals estava obligat, malgrat que els pares van avisar en diverses ocasions sobre el que estava passant. Manifesta que “no hi ha cap rastre que s’arbitrés o si més no s’arribés a considerar la possibilitat en cap moment de cap mesura que aturés les agressions i protegís la menor de les agressions que va patir al centre”. Entén que hi va haver una absència d’auxili a la menor, fet que li va suposar “un sofriment psíquic d’especial entitat”.El jutge raona que tots aquests són “elements prou eloqüents per si mateixos i revelen clarament que va produir a la menor i als seus pares una situació de greu angoixa, inquietud i sotsobre que ha de ser reparat”. Com a conseqüència el col·legi ha estat condemnat a pagar una indemnització de 40.000 euros. La sentència no és ferma, i pot ser recorreguda pel centre escolar.Vist el panorama actual, i en el supòsit que us trobeu en una situació similar, us aconsellem que contracteu els serveis d’un advocat que pugui assessorar-vos i defensar els vostres drets adequadament. Us recordem que a Huguet Ostáriz Abogados comptem amb una llarga experiència a defensar els drets dels nostres clients, i ens avalen els nostres casos d’èxit.