En resposta a l’escrit publicat en aquest diari el dilluns 11 de novembre pel grup de Compromís per Torregrossa, sobre la xerrada informativa de les actuacions i gestions del Centre de Dia de Torregrossa, l’equip de govern volem donar resposta.En aquesta publicació de Compromís per Torregrossa, manifesten que en la xerrada no es va dir la realitat, cosa que és el mateix que dir que no hem dit la veritat. L’equip de govern de l’Ajuntament de Torregrossa estem per treballar en el bon govern i no per respondre les acusacions constants que el grup de Compromís efectua reiteradament, tant en xarxes, publicacions i altres vies sobre la gestió del grup de govern. Però en aquest cas, volem manifestar la realitat dels fets atenent que implica un tema molt sensible i necessari per als nostres veïns i veïnes. No tolerem, en cap cas, que insinuïn que mentim. Som l’equip de Govern de Torregrossa i actuem amb rigor, responsabilitat, honestedat i transparència. I posem sempre els interessos col·lectius al davant de tot. Per això no podem consentir que ens diguin que mentim o que no expliquem la veritat.En la xerrada informativa oberta a tothom que tingué lloc el passat 29 d’octubre, es va explicar la situació actual del servei del Centre de Dia, que, en resum, és que estem a l’espera de les places concertades per tal de poder licitar el servei.Però el que no vam explicar el dia de la xerrada són els antecedents d’aquest servei que tanta falta fa al nostre municipi; que l’any 2007 només calia aprovar una llicència d’un projecte de residència, i que l’any 2010 el grup Socialista de Torregrossa, ara Compromís per Torregrossa, va aprovar el Plec de clàusules administratives per a l’adjudicació d’utilització privativa d’una part de l’edifici polivalent Centre Cívic Multifuncional, per a la implantació i explotació d’un Centre de Dia i Serveis i la implantació de 18 allotjaments col·lectius per a gent gran.Aquesta informació es pot consultar al portal de transparència de l’Ajuntament en l’acta de sessió extraordinària del ple de 16/09/2010 i publicat al BOP.Aquesta concessió va ser adjudicada a una empresa i l’actuació no es va fer mai. I no només això, sinó que l’esmentat projecte no es va poder tirar endavant en la següent legislatura ja que estava adjudicada.Cal remarcar també que durant aquest any i mig de legislatura tot allò que depenia de l’Ajuntament està fet, després d’un llarg camí de despropòsits. Dit això: Compromís per Torregrossa, ajudarà? O bé simplement seguirà criticant-ho tot, posant reiteradament bastons a les rodes? La pilota està ara a la teulada del Govern de la Generalitat, un Govern que ara presideix el PSC, i aquí és on ens ressona ara la pregunta: què farà l’equip de Compromís per Torregrossa?Altrament, titllen la xerrada com a fallida i presa de pèl. Nosaltres, per la nostra part, seguirem fent reunions informatives, explicant-nos i sent sincers davant la gent i, sobretot, donant la cara. Perquè és la nostra feina i manera de procedir. Hi som per treballar per Torregrossa, per la gent, perquè estimem el poble i volem tenir les oportunitats i els serveis que es mereixen els nostres veïns i veïnes. Criticar les reunions informatives ja és l’últim que esperàvem del grup de l’oposició. Per tant, allò que ells van prometre l’any 2010, ara sí que és una realitat i ara sí que s’està a punt de donar el servei i, si cal, demanarem, com sempre, incansablement a qui calgui que agilitzi els tràmits perquè és de màxima necessitat donar i posar en marxa aquest servei.Per acabar, que el grup de Compromís actuï com vulgui; fiscalitzi, paralitzi, publiqui i pressioni l’equip de govern que, nosaltres, l’equip de govern de l’Ajuntament de Torregrossa, l’únic objectiu que tenim és el de solucionar els problemes i donar sortida a totes les necessitats, que són moltes, del nostre poble.