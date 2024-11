Amb Machi, les artistes tributen

Publicat per M.M. NOVAU Verificat per Creat: Actualitzat:

L’11 de gener del 2023, a través del canal de YouTube del productor argentí conegut com a Bizarrap, Shakira va llançar un tema que, entre altres indirectes molt directes cap a la seua exparella Gerard Piqué, resava allò de “les dones ja no ploren, les dones facturen” que tan popular es va fer al nostre país. S’hi va sumar la polèmica en la qual es va veure embolicada aquell mateix any després d’admetre que havia defraudat una abundant quantitat de diners a Hisenda amb la seua residència a Espanya entre els anys 2012 i 2014, la qual cosa la va portar a pagar una multa de més de set milions d’euros. El cineasta Diego San José (Ocho apellidos vascos, Fe de etarras), ja tot un referent espanyol a parodiar la realitat a través de la ficció, pren aquesta història com a base intercanviant l’artista colombiana per una altra de mexicana anomenada Celeste (Andrea Bayardo), que dona nom a la sèrie, i afegint a la –a punt de retirar-se– inspectora d’Hisenda Sara Santano (Carmen Machi) com a protagonista fent de Sherlock Holmes al costat del seu particular Watson, Tony (Manolo Solo). No és habitual trobar-se un funcionari d’aquesta naturalesa en el paper principal d’una cinta espanyola, molt menys en el rol d’heroi –heroïna, en aquest cas–, però no queda sinó rendir-se davant de l’enlluernadora –una vegada més– interpretació de Machi en aquesta comèdia revelació de l’any, transitant a mig camí entre el thriller i el costumisme.

També cal treure’s el barret davant del guió, coescrit al costat de San José per Daniel Castro (Ilusión, Abducidos) i Oriol Puig Playà (It Girl), perquè estem davant d’una trama detectivesca sense policies ni gaires sensacionalismes propis del gènere –encara que alguna persecució policial sí que hi ha–, així com també d’uns diàlegs en clau humorística que no necessiten recórrer al típic acudit fàcil per robar-nos més d’un somriure al llarg dels sis episodis de metratge.

Plataforma: Movistar Plus+.Direcció: Diego San José, Elena Trapé.Repartiment: Carmen Machi, Manolo Solo, Andrea Bayardo.

Però també hi ha espai per a una reflexió més profunda sobre qüestions com la crisi existencial de la jubilació i de l’excessiu temps que dediquem a treballar, deixant de banda la resta d’aspectes de les nostres pròpies vides. “Qualsevol semblança amb la realitat”, adverteixen els títols de crèdit, “és pura coincidència i totalment inintencionada”. Per descomptat, obviant l’evident raó legal del missatge, aquí les artistes sí que ploren, perquè amb inspectores d’Hisenda com Sara Santano sí que tributen.

