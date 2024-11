Una ERC que torni a ser forta i guanyadora

Creat: Actualitzat:

Aquest dissabte és un dia important en la història d’ERC. Al llarg del dia, la militància podrem decidir democràticament a qui fem confiança per encapçalar aquesta nova etapa inaugurada pel 30è Congrés Nacional. I avui també és un dia important pel nostre país: de la decisió presa en dependrà també el seu futur. Perquè quan ERC ha set capaç d’acumular forces i ser decisiva, Catalunya sempre ha progressat. Quan ERC ha guanyat és quan s’han mogut els ressorts del país per canviar les coses i alinear les majories vers el camí d’eixamplar els drets i llibertats individuals, col·lectives i nacionals.

És per això que és important que de la jornada d’avui en surti una direcció compromesa amb la voluntat d’incidir en les condicions de vida i l’esperança del conjunt de la societat, que se senti interpel·lada per la pagesia, pels treballadors de la indústria, pels mestres, pel personal sanitari; en definitiva, per tota la gent que treballa cada dia, amb esforç i sense que ningú li regali res. Ens cal una direcció que aspiri a fer d’ERC el partit del treball referent de Catalunya, el partit dels treballadors i les treballadores, dels autònoms, de les pimes i de l’economia social, de tothom que cada matí obre la persiana, es posa el mono o engega l’ordinador, que cotitza i sosté l’estat del benestar i els serveis públics.

Del dia d’avui n’ha de sorgir una direcció que tingui al cap la diversitat del país, que entengui que les realitats socials del Segrià, de l’Alt Urgell, del Baix Llobregat, del Montsià, de l’Empordà i del Tarragonès són el que configura la forma complexa, rica i diversa del país. Perquè som l’únic partit català capaç de representar la gent que viu i treballa tant a les àrees metropolitanes, com al món rural i la muntanya. Hem de ser a tots els carrers i a totes les places per guanyar-nos la confiança dels nostres conciutadans, per mobilitzar-nos cap a un futur comú i compartit, esperançador, lliure i pròsper. No volem ser un partit petit i adreçat a uns pocs, sinó que hem de saber abraçar moltíssims compatriotes més, vinguin d’on vinguin, per construir conjuntament el bé comú de tot el país, de la societat i de la nació completa.

Tenim molt clar que aquesta és l’única via per tornar a ser un partit gran, referent i central. Només si sabem dirigir-nos a la majoria de la gent bastirem un projecte majoritari per la independència, i per això ens cal forjar aliances socials i acumular forces per guanyar. Perquè a Catalunya guanyem quan som capaços de cosir les esquerres, amb el republicanisme i tot el gruix del catalanisme.

Amb tot l’equip de MD hem recorregut els Països Catalans per escoltar i explicar tot allò que volem ser i tot allò que volem fer. I és en aquesta hora decisiva que tot passa per tornar el partit a la militància, tornar-li la veu perquè mai més ningú dels nostres es senti sol i menystingut.

I ens farem forts amb el municipalisme: perquè són les alcaldies i les regidories d’ERC les que han estat votades, elegides i cada dia parlen i escolten els nostres votants. I és així com la recuperació de la coherència, la credibilitat i la confiança podrà renéixer des de baix, des dels electes i la militància en contacte permanent amb la gent. Per això la grandíssima majoria dels membres de la candidatura venen de la política municipal.

Durant els darrers mesos hem fet una campanya en positiu, sabent que tota la militància són companys i companyes, i ho seguiran essent per tornar a escriure junts pàgines importants de la nostra història. Des d’aquí vull agrair a tothom la participació en el centenar de debats, reunions i trobades que hem celebrat a totes les comarques del país, amb la convicció que la renovació sou tots i totes vosaltres. I per això mai ens cansem de repetir que a ERC no tan sols no hi sobra ningú, sinó que hi falta molta gent. I el mateix que podem dir de l’independentisme: hem d’atraure més i més gent amb un missatge positiu, combatiu i engrescador: perquè serà inevitable tornar a posar les urnes i vindrà un nou 3 d’octubre que haurem de saber sostenir en el temps per sortir-ne victoriosos.

Avui toca tancar una carpeta i preparar l’endemà que ja tenim aquí. Aquest congrés ha de sortir amb el missatge clar, rotund i inequívoc que ERC torna. I ERC torna amb una direcció forta que ha rebut el suport rotund i majoritari de la militància, amb un projecte clar i definit i amb una organització potent, protagonitzada per la força de totes i cadascuna de les assemblees locals i comarcals del país.

Avui culminem el procés congressual i cal que votem, per sortir per tots els carrers i les places anunciant que ERC torna a ser un sol partit, amb una veu alta i clara, que es dirigeix a tothom i a tot arreu, com sempre ha fet al llarg de la història quan ha set forta i decisiva.