Foc Nou: per a un canvi real i compromès

Actualment la ciutadania demana que la política sigui més propera, transparent i compromesa amb les necessitats reals de la societat, i això és el que pretenem Foc Nou, la candidatura del canvi i de la independència del 30è Congrés Nacional d’ERC. Ens erigim com a opció per a aquells que volen un canvi de debò al partit. La nostra candidatura vol representar un futur més just, més inclusiu i en el qual les persones tinguin veu.

El nostre ideari es definiria en aquests cinc eixos:

1. L’alliberament nacional: objectiu i eix de l’acció policia d’ERC. Veiem el dret a l’autodeterminació com una eina per assolir la plena sobirania promovent el diàleg amb altres forces republicanes per assolir l’alliberament nacional.

2. Construcció nacional: enfortiment, convenciment i oportunitats. Volem consolidar una identitat catalana inclusiva, potenciant l’ús de la llengua pròpia i promovent la sobirania cultural i econòmica.

3. Feminisme i antifeixisme. Integrem la lluita feminista i el rebuig al feixisme en els valors d’Esquerra Republicana de Catalunya.

4. Progrés nacional és progrés social, territorial i econòmic. Proposem un model sostenible de desenvolupament que equilibri els entorns urbans i rurals, i prioritzi l’habitatge digne i l’educació i la sanitat públiques. També volem impulsar una transició ecològica i una transició energètica justes.

5. El partit: la indispensable regeneració interna. Volem reconnectar amb la societat, fer el partit més democràtic en la presa de decisions. Com? Limitant mandats i fomentant la cultura de la formació i la innovació dins del partit, i, també, reforçant els canals de participació de la militància per garantir la transparència en els processos interns.

Creiem que la justícia social ha de ser un dels nostres objectius, atès que a la societat en la qual vivim les desigualtats creixen dia a dia; per això hem de treballar per tal d’aconseguir que la societat sigui més justa. Apostem per una política clara i sincera: volem que la transparència sigui un dels pilars fonamentals perquè la militància pugui tornar a creure en el partit i la ciutadania vegi que no fem tripijocs.

Volem tornar a representar les cabòries i pensaments de la nostra ciutadania. Volem que el partit s’acosti una altra vegada a la militància escoltant tothom per igual i treballant pels drets i la dignitat de tothom.

Som sabedors que el canvi que proposem no serà fàcil perquè és profund, però som valents per entomar-lo. No volem, només, maquillar el sistema actual, ans al contrari, volem una transformació completa que sigui capaç d’enfrontar problemes arrelats i deixar de costat les velles formes de fer política.

En definitiva, volem representar una nova manera de fer política, lluny de dinàmiques tradicionals que no han canviat amb el pas dels temps. Volem que les nostres accions no estiguin marcades per interessos personals, sinó per la voluntat de fer gran el projecte que significa Esquerra Republicana de Catalunya. La política la basem en la responsabilitat, l’honestedat i el respecte, en la voluntat de ser coherents en paraula i acció i mereixedors de la confiança de la militància i de la ciutadania.

Per tot plegat, creiem que la nostra és la millor opció de canvi, ja que apostem decididament per fer una política compromesa, valenta i propera.