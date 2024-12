Els nous judicis ràpids antiokupes

Creat: Actualitzat:

La denominada nova Llei antiokupes es troba pendent d’aprovació al Senat, on, davant de l’actual “color” de la Cambra Alta, s’espera que sigui definitivament aprovada.Amb aquesta llei es pretén reformar la d’Enjudiciament Criminal, de manera que puguin incloure’s els delictes de violació de domicili i usurpació d’immoble entre els denominats judicis ràpids amb la conseqüent reducció dels termes processals.La reforma només podrà aplicar-se a casos en què es presenti una ocupació il·legítima d’un habitatge de caràcter delictual, ja sigui per presentar-se un delicte de violació de domicili o d’usurpació d’immoble.La intenció de la reforma legal és que els okupes puguin ser jutjats en un terme màxim de quinze dies. Per a això, es tramitaran diligències urgents (judici ràpid). El jutge sentirà totes les parts del procés, incloent el fiscal que, en el seu cas, presentarà un escrit d’acusació, atorgant un terme de 5 dies perquè el lletrat defensor presenti el seu escrit de defensa o arribi a una conformitat. El procés acabarà amb una sentència que es dictarà en un terme de 3 dies des de la celebració del judici oral. A més, s’ha de tenir en compte que els perjudicats podran sol·licitar mesures cautelars, que, si són acceptades pel jutge, tindran com a efecte immediat que els termes de desocupació encara siguin més breus. Una vegada que existeixi sentència judicial condemnatòria s’executarà el desallotjament, sense que hi hagi cap estudi de vulnerabilitat, ja que ens trobem en l’àmbit penal.Queden exclosos els casos d’inquilins que deixin de pagar la renda acordada en el seu dia, o aquells als quals els ha acabat el contracte i malgrat això no se’n van de l’habitatge. Aquests supòsits hauran de seguir-se per la via civil, com fins ara.S’espera que amb tot això el panorama actual de l’ocupació d’habitatges canviï dràsticament, i serà molt probable que els jutjats es vegin amb una important incorporació de nous casos a conseqüència de la reforma.Vist el panorama actual, i en el supòsit que vosaltres us trobeu en una situació similar, us aconsellem que contracteu els serveis d’un advocat que pugui assessorar-vos i defensar els vostres drets adequadament. Us recordem que a Huguet Ostáriz Abogados comptem amb una llarga experiència a defensar els drets dels nostres clients, avalant-nos els nostres casos d’èxit.