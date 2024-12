Retrat d’un líder: determinació i perseverança

Creat: Actualitzat:

El lideratge no és una qüestió de jerarquia, una qüestió de qui és el cap i qui l’empleat; el lideratge és una qüestió, sobretot, d’actitud, de qui guia i es compromet en ànima i cos amb l’activitat exercida per tot l’equip i tota l’organització.Per saber com liderar millor, el primer que s’ha d’entendre és el concepte de ser i actuar com un líder. No s’ha de confondre aquesta paraula amb la de cap. La missió d’un líder és la d’aconseguir que els altres també arribin a ser líders, que s’adquireixin o superin i superin les mateixes competències que les que té el líder i que li han permès arribar fins on és.Quan intentem descriure l’essència d’un líder en la societat actual, tenim infinitat de maneres de fer-ho. Algunes d’orientades a les seues característiques, en altres ocasions intentem descriure les seues competències.En moltes ocasions, solem acordar i concloure que l’atracció que exerceixen els líders sobre els altres, el seu carisma, l’energia que els envolta, el seu poder de comunicació i convicció, la seua visió del futur, els diferencia dels altres.No és fàcil definir el que constitueix un líder influent, més enllà de certa capacitat d’acció i la visió per conduir els seus seguidors cap a una destinació considerada millor.Des del meu punt de vista, considero que les dos competències per excel·lència per retratar els grans líders són la determinació i la perseverança.A través de la perseverança moltes persones aconsegueixen l’èxit d’allò que semblava destinat a ser un fracàs segur. L’interès ardent, la pràctica enfocada i la perseverança són pilars per a la sòlida base de pedra de l’èxit.El lideratge perseverant es tradueix a resistir, sobretot, la temptació d’abandonar quan la situació es posa lletja o quan la pressió augmenta. Resistir suposa conrear la mateixa fortalesa per vèncer l’adversitat.La força més gran de la naturalesa, la de voluntat, és la que marca la diferència entre els que es conformen amb somiar i els que s’atreveixen a fer realitat els seus somnis.Si parlem de la competència de la determinació, per a la majoria hi ha una excusa, per als elegits cap al triomf, només hi ha una tossuda determinació. La determinació és un tema fonamental en el lideratge, ja que implica la capacitat d’un líder per aconseguir objectius i assolir metes malgrat els obstacles i desafiaments que es presentin.Aquesta determinació implica mantenir la motivació i l’energia necessàries per aconseguir els objectius, aprendre dels errors i utilitzar-los per millorar i finalment requereix mantenir la confiança en un mateix i en els altres.En definitiva, liderar és iniciar, resistir i perseverar, amb una actitud integra, autèntica, genuïna i honesta, amb tots els seus col·laboradors, deixant una empremta inesborrable en les seues carreres i, més important, un llegat en les seues vides.