Creat: Actualitzat:

Ja ha arribat el mes de desembre i probablement molts de vostès ja hauran començat l’aventura diària dels calendaris d’advent. Des de divendres passat les ciutats estan engalanades de llums. A Lleida, aquest any, la campanya de Nadal, ens recorda que a Lleida és la boira qui també fa la màgia, i com si ho haguéssim contractat, portem uns dies amb una boira molt densa. Res passa perquè sí. Realment és molt encertat, ja que el nostre Nadal no es podria entendre sense la boira, ens agradi o no. A mi sincerament, m’agrada. De fet, veure la boira cada matí em posa de bon humor. Però tornant a Nadal aquests dies a les xarxes socials tothom comparteix les imatges de preparació de l’arbre de Nadal, de pessebres i decoracions nadalenques o corones d’advent. Imatges de felicitat i alegria. I comença el compte enrere real perquè un any més estiguem al voltant del tronc o tió, esperem l’arribada del Pare Noel i la cavalcada dels Reis Mags. I ser conscients, de nou, de la velocitat del temps. Gairebé tothom té un record màgic del seu Nadal d’infància. Probablement més discrets i austers que els actuals, però igual de feliços. Programes especials a totes les cadenes de televisió. Torrons, neules i polvorons al voltant d’una taula on l’important era poder compartir la vida i desitjar que a l’any següent tot seguís igual. Gaudir amb la cara d’alegria dels nens al comprovar que havia arribat el regal esperat. Però a mesura que ens fem grans, aquell record es converteix en nostàlgia. Especialment quan hem d’afrontar aquell primer Nadal amb una cadira buida. I inevitablement recordem Nadals passats. Però al mateix temps tenim el deure de construir un record màgic per als nostres fills. És un pacte que descobreixes amb el temps. Que ningú explica. Però no per ser habitual a totes les cases, no ha de deixar de reivindicar-se. Per això ara que ve Nadal, volia aprofitar aquestes línies per agrair la generositat dels pares i mares per mantenir la màgia cada any. I amb el seu exemple i accions fer-nos partícips d’aquest pacte ancestral. Potser aquesta és la màgia real que va venir d’Orient? Un pacte que fa que per molt que passin els anys, tots els nens i nenes esperin les festes de Nadal. I a Lleida, acompanyades de boira.