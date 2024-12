Lideratge en l’ús de xatbots d’IA

Creat: Actualitzat:

En el lideratge personal, d’equips o d’organitzacions, es va generalitzant l’ús de xatbots d’IA. S’entén que com a eines de suport i d’estalvi de temps, no com a substituts del criteri personal. Per això, oferim conceptes i termes clau en l’ús de xatbots d’IA per a un lideratge que inclogui la intel·ligència artificial.Al·lucinació. L’error persistent pot ocórrer i ocorrerà. En ocasions el xatbot genera contingut fals o erroni. Pot succeir que el xatbot es mantingui en el seu error, fins i tot aportant un seguit de justificacions.Actitud crítica. La manera de solucionar les al·lucinacions, i també de millorar els resultats del xatbot. Jo no accepto cegament les respostes que em dona el xatbot, les reviso, les analitzo, faig alguna prova, penso en la seua aplicació.Actualització. Per estar al dia la IA no ens serveix, els xatbots tenen un límit de temps a les seues bases de dades, també tenen dia i hora d’actualització, i el que ha ocorregut després no ho poden recollir. Un xatbot no informa en temps real.Consentiment informat. El xatbot d’IA genera un contingut, no una veritat absoluta. Sempre cal verificar, contrastar, validar, revisar o qüestionar el contingut que ens genera.Confidencialitat. L’intercanvi de peticions amb la IA mai inclourà informació personal, informació dels altres, ni de grups o associacions, ni de l’empresa.Context humà. La IA és una eina complementària. He d’utilitzar més eines, i a més necessito el coneixement que em dona el contacte amb els altres, amb altres tipus d’informacions i de fonts.Independència cognitiva. Pot ser que algú caigui en la bogeria de demanar una decisió a un xatbot. Per molt que un xatbot pugui dialogar, o respondre, o generar contingut amb una petició, recordem sempre que la IA no pensa, i menys encara pot tenir la responsabilitat d’una decisió.Cada persona ha d’exercir el seu criteri, sense delegar decisions en la IA.Originalitat. Copiar i enganxar el resultat que generi un xatbot és infrautilitzar l’eina, és un resultat pobre. Per obtenir el màxim partit possible, has de superar la temptació de copiar i enganxar el primer que has obtingut. Demana-li que millori el seu resultat, o que millori la teua idea. Pregunta, interacciona, canvia, proposa, descarta, afegeix, refina, revisa.Petició. Instrucció que es dona al xatbot per generar un resultat. També es denomina consulta, o prompt en anglès. Només s’arriba a resultats efectius quan es fan peticions efectives. Perquè una petició sigui efectiva, s’ha d’expressar en llenguatge correcte, apropiat, amb aquests elements: què necessito, per a què o per a qui, en quin context, i en quin format o condicions vull rebre-ho.Finalment, com en qualsevol àmbit de lideratge, l’ús del sentit comú ens permet comprendre que la IA no té experiència vital. Hem d’adaptar el que un xatbot genera a la realitat del nostre context i de les relacions entre persones, amb una base ètica. Per això trobem que en ocasions el que genera no és acceptable, o és una pèrdua de temps, o és una ingenuïtat. Per aquest motiu és indispensable que nosaltres, els líders, validem el que la IA ens facilita perquè tingui sentit.