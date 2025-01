Creat: Actualitzat:

Er an comence tamb era marcha de Biden artenhent er acòrd de patz en Gaza e era incertesa dera tornada de Trump, encetant ua naua etapa institucionau, era sua imprevisibilat veiram enquia a on arribarà. Eth 2024 siguec un an de votacions en fòrça lòcs qu’an portat fòrça cambís e era democràcia a estat tocada. Calerà demorà tà veir coma evolucione tot. Contunharam sense parlar de patz enes fòcus de guèrra coma Ucraïna, tamb era crisis climatica, veiram com anarà enguan era problematica dera sequèra, es govèrns que hèn equilibris, era manca de vieuendes.. açò non ei nau, persistissen. En nòste país, autant Catalonha coma Espanha, tanben començam tamb incerteses, pr’amor que non i a acòrds, encara, tamb era aprobacion de pressupòsti en Catalonha, per exemple, causa que repercutís en Aran, tostemp ara remòrca. Artenherà Catalonha era sua financiacion singulara? Hita tanben tà Aran. Situacions politiques que non arriben enlòc. Es paraules en aguesti tempsi que viuem, non servissen entà guaire, se perden peth camin. Calerie èster dispausats entà esdevier mès complasents en ahèrs que mos pertòquen a toti e qu’er objectiu finau siguesse eth benèster dera gent. En ua era a on era tecnologia auance a passi gigants, a on era preséncia de talents joeni amiarà a naues oportunitats, a on era IA (Inteligéncia Artificiau) de cada còp mès presenta, qu’auram de demorar entà saber es conseqüéncies de tot plegat, perqué pòt èster ua arma de dus talhs, autant tà ben coma tà mau, en diferenti airaus ajudarà a auançar mès es atacs belics, cibernetics, personaus...ara que èm envadits de trucades sospeitoses, enganhies mès fines cada còp.. pòden milhorar!!!