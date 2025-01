Els reptes de la salut a Lleida

Creat: Actualitzat:

“La salut és un pilar fonamental per tal de construir una societat forta i igualitària”, aquesta frase és de Dolors Aleu i Riera, segona dona doctorada en medicina de tot l’Estat pocs dies després de ser-ho la nostra lleidatana, recordada i admirada, doctora Castells.Des del Grup Municipal d’ERC a la Paeria hem treballat per situar la salut al centre de les polítiques municipals, presentant una moció al proper ple de la Paeria amb propostes que aborden les mancances històriques del sistema i que aposten per un model de salut integral, equitatiu i sostenible.En aquest sentit, ja hem dedicat el darrer número del periòdic republicà L’Ideal als reptes de la salut a Lleida, posant èmfasi en les propostes que es poden dur a terme des dels municipis. També hem volgut comptar amb una entrevista amb el doctor Viñas, que posa de manifest que el repte de la salut en sentit ampli és l’equitat i la sostenibilitat del sistema; apunta en aquest sentit que cal invertir esforços en educació per evitar la saturació de les urgències, en empoderar els professionals de l’atenció primària i comunitària i en reduir les llistes d’espera per vetllar per una salut pública i de qualitat.A més de les llistes d’espera, entrant en les propostes que es poden dur a terme des de l’àmbit municipal, que és on vol incidir la moció, la salut mental és una assignatura pendent. La pandèmia de la COVID-19 va evidenciar l’enorme fragilitat del sistema en aquest àmbit, amb recursos clarament insuficients per atendre una demanda creixent, especialment entre infants i joves. Des de l’Ajuntament, reclamem un pla de salut mental comunitària que inclogui més professionals, programes preventius i espais de suport emocional per a les famílies. No podem deixar que el patiment emocional sigui invisible o estigmatitzat.Un dels altres eixos a destacar és la necessitat de promoure hàbits saludables i espais segurs per a la pràctica de l’esport i la socialització als barris. La salut no es pot concebre només com l’absència de malaltia, sinó com una combinació de benestar físic, mental i social. Això implica dissenyar una ciutat que fomenti l’activitat física, que redueixi els riscos ambientals i que garanteixi l’accés a una alimentació saludable. Aquesta és una aposta que, des d’Esquerra, considerem essencial per prevenir malalties i millorar la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes.Subratllem la importància de la col·laboració amb la Universitat de Lleida. La UdL no només forma professionals sanitaris, sinó que impulsa la recerca i la innovació en salut. Potenciar aquest vincle és clau per situar Lleida com un referent en atenció sanitària i progrés científic.No podem obviar el paper del teixit associatiu de la nostra ciutat, amb entitats que fan una feina imprescindible, que complementa les mancances del sistema públic. La seva tasca hauria de ser reconeguda i reforçada des de l’Ajuntament, facilitant recursos i espais per continuar desenvolupant la seva activitat.Però aquest compromís amb la salut pública no pot limitar-se a denunciar les mancances o a reclamar inversions a altres administracions. L’Ajuntament de Lleida ha de prendre més responsabilitat, no només exigint mesures al Departament de Salut, sinó també liderant polítiques municipals que integrin la salut en tots els àmbits. Com a ciutat, no podem permetre’ns ser espectadors davant un sistema que sovint no arriba a cobrir les necessitats bàsiques de la població. Podem fer moltes coses per millorar la vida dels nostres ciutadans, des de la millora de la qualitat de l’aire, de la mobilitat, d’un urbanisme que cuidi les persones i que faci una ciutat fàcil i accessible, però també amb mesures de suport al gran teixit associatiu que té la ciutat i que tenen cura de la salut dels veïns i veïnes de Lleida.Des d’ERC a la Paeria, no deixarem de defensar una salut pública de qualitat, accessible per a tothom i adaptada a les necessitats reals de la nostra ciutat. La salut és un dret, però també és una responsabilitat col·lectiva. Entre totes i tots hem de construir una Lleida més saludable, forta i igualitària.