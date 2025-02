Agraïment a les lleidatanes i als lleidatans

Creat: Actualitzat:

En nom de tot l’equip de La Llotja, volem expressar el nostre més sincer agraïment a les terres de Lleida per haver-nos acompanyat en la celebració del 15è aniversari d’aquest espai tan emblemàtic. Més de 9.000 persones vàreu citar-vos, el dissabte passat, per gaudir de tot un ventall d’actuacions, exposicions i tallers.Les més d’1,4 milions de persones que ens heu visitat, heu estat un pilar fonamental en el nostre viatge i un gran aliat en el creixement i l’evolució de La Llotja al llarg dels anys. Durant aquests 15 anys, hem tingut l’honor de comptar amb el suport i l’empenta dels lleidatans i lleidatanes, qui heu fet possible que La Llotja s’hagi convertit en un punt de referència cultural i econòmic, o dit d’altra manera, l’escenari d’idees i de cultura. La vostra passió pel coneixement i l’art ha estat la força que ha alimentat cada esdeveniment, cada actuació i cada trobada.Les vostres veus, les vostres opinions, idees i, sobretot, la vostra participació activa han estat fonamentals per fer de La Llotja un espai vibrant, acollidor i inspirador. Ja sigui assistint a espectacles, organitzant esdeveniments, participant en conferències i tallers o simplement compartint moments a la cafeteria o a qualsevol racó de La Llotja. Ens heu recordat constantment la importància de la interacció entre l’art, el coneixement i la ciutadania. Avui més que mai, ens sentim orgullosos de pertànyer a aquesta ciutat que estima la cultura i el saber, i valora els seus efectes transformadors. Cada un dels vostres aplaudiments, avui són per a vosaltres. Continuarem treballant amb l’objectiu de seguir oferint propostes que enriqueixin la nostra cultura compartida i que poden unir-nos com a comunitat.Gràcies, Lleida, per ser el nostre far d’inspiració i per fer d’aquest 15è aniversari un moment tan memorable. Ens comprometem a seguir construint un futur empresarial i cultural brillant per a tots els lleidatans i lleidatanes.