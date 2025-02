Lideratge per a tothom

Creat: Actualitzat:

Exercir el rol de lideratge és una gran responsabilitat. Impacta en les persones, en el seu resultat i en el global, de tota l’organització. Nosaltres, en la recerca d’un model de lideratge prou consistent per a l’educació de nous líders, ens basem en el lideratge autèntic encunyat per Bill George, empresari i professor de la Universitat de Harvard.A diferència d’altres models, aquest mostra un equilibri consistent, fonamentat en quatre pilars, que són la intel·ligència personal, la interpersonal, la cognitiva i l’ètica. El model compta amb un instrument d’avaluació validat científicament per determinar el seu lideratge en cada un dels quatre pilars, amb un sistema d’avaluació 360º.Dels quatre pilars, és interessant destacar que la suma de dos d’aquests, la intel·ligència personal i la interpersonal, conformen la intel·ligència emocional, terme encunyat pel Dr. Daniel Goleman i ampliat per Richard Boyatzis, nomenat dos vegades per la revista HR com un dels deu pensadors internacionals més influents.Múltiples estudis en aquest camp de tots dos autors demostren una correlació positiva entre exercir un lideratge amb intel·ligència emocional i assolir resultats superiors a la mitjana, que fins i tot fixen índexs al voltant del 20%.Per una altra banda, referent a la intel·ligència cognitiva, comprèn tant aspectes estratègics de gestió com pur raonament verbal i matemàtic, incloent el pensament crític fonamental per qüestionar-se el que està establert i trobar solucions originals i innovadores. Això la configura com una hàbil capacitat per a la visió estratègica i resolució de problemes.Finalment, i no menys important, la intel·ligència ètica és fonamental per construir líders consistents amb els seus valors, que actuïn amb integritat i transparència, valors que s’encomanen i que, a més, són la base de la credibilitat i la confiança. La frase “es predica amb l’exemple” en el lideratge cobra tot el sentit. No podem exigir compromís si no el mostrem de dilluns a diumenge, sempre, sense dubtar-ho.Aquest model, que ha demostrat la seua eficiència en aquells líders que obtenen alts nivells en la seua avaluació (Bill Gates n’és un exemple), requeria un pas més per impulsar la resta de líders. Així, de què serviria avaluar-se si a partir del resultat no podem millorar?Perquè són quatre grans pilars intangibles, excessivament amplis, que no permeten identificar-ne la composició per poder desenvolupar-se com a líder.Així, la nostra tasca s’ha enfocat a investigar per determinar quines competències professionals conformen cada un dels quatre pilars del model, de manera que la persona que desitgi alinear-s’hi i construir-se com a líder autèntic pugui identificar concretament amb quines competències compta i quines ha de desenvolupar.Amb tot això, i després d’alguns anys d’investigació, hem aconseguit dissenyar i validar un model d’avaluació de competències de lideratge per a un context organitzacional, que garanteix fiabilitat i resultats. Compta amb els quatre pilars inicials i cinquanta competències que es poden mesurar i desenvolupar a mida de les circumstàncies individuals de cada líder.Sens dubte, un gran pas per al desenvolupament d’un lideratge efectiu, compromès i generador de resultats individuals i organitzacionals a curt i llarg termini, fet que a més té un efecte multiplicador en la satisfacció laboral, compromís i productivitat de tots els seus empleats. Voleu provar-ho?