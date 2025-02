Menys soroll i més treballar

Creat: Actualitzat:

QUe EL BARÇA sigui, ara mateix, el nou líder no ens ha de sorprendre. És l’equip que millor futbol practica, amb més desimboltura i vocació ofensiva i, a més, ha sabut superar el defalliment nadalenc que li va fer perdre el liderat –en el qual anava de manera prou avantatjosa– i despenjar-se fins que ara l’ha recuperat. O sigui, més emoció impossible de cara al tram final de la Lliga. El que està de més és aquest pesat rum-rum de queixes que es repeteixen cada jornada. Els àrbitres són els que són i el seu nivell és el que és i el VAR els ha empitjorat restant-los autoritat. Com deia Mané, a final de temporada el que et donen i et treuen queda equilibrat. Així que menys queixes, menys protestes, menys cartes obertes –malgrat que ara el Bernabéu porta tres arbitratges consecutius poc favorables als seus interessos– i més estar per la feina. A jugar millor, veure més clarament la porteria contrària i cometre menys errors. Així acabarem guanyant-hi tots.