La Intel·ligència Artificial (IA) ha transformat d’una manera radical la manera d’interactuar amb la tecnologia, oferint importants oportunitats per a diversos sectors. No obstant, el seu desenvolupament i ús planteja diversos desafiaments ètics i legals que reclamen un desenvolupament normatiu urgent.

El 2 de febrer passat va entrar en vigor el Reglament Europeu d’Intel·ligència Artificial (IA). La seua finalitat és regular el desenvolupament i l’ús dels sistemes d’Intel·ligència Artificial perquè siguin segurs i respectuosos amb els drets dels ciutadans.

L’objectiu és crear un marc normatiu que fomenti la innovació i ús responsable de la IA a la Unió Europea, així com preservar els drets fonamentals dels seus usuaris.

La norma classifica els riscos del sistema segons categories, diferenciant entre les prohibides, i diversos graus de risc (alt, mitjà i baix), regulant els requisits necessaris per a cadascuna.

Per a la normativa d’IA resulta crucial desplegar mecanismes de supervisió humana per assegurar que es compleixen la legalitat, la transparència i la traçabilitat, així com la prohibició d’usos considerats inacceptables, tals com la manipulació del comportament o la vigilància massiva.

A més, preveu un règim sancionador que començarà a aplicar-se a partir del 2 d’agost de 2025. Determina infraccions i sancions per haver incorregut en un incompliment del reglament. Els estats membres de la Unió Europea seran els encarregats de desenvolupar el règim. S’atorga, per tant, un període d’adaptació per als operadors afectats per la utilització del sistema d’IA amb la postergació de la possibilitat d’iniciar processos sancionadors fins a aquesta data.

Les multes econòmiques podran ser de fins a 35 milions d’euros, i si qui infringeix la norma és una empresa de fins al 7% del seu volum de negoci mundial de l’exercici anterior.

A Espanya l’Agència Espanyola de Supervisió de la IA (AESIA) serà la competent per recaptar les multes imposades.

