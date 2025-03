Creat: Actualitzat:

Molt es parla aquests dies sobre bretxes, càrrecs directius i desigualtats en general i particularment les que afecten les dones. Jo els parlaré dels beneficis que generem, però de manera contrastada. La investigació feta per Adler durant 20 anys sobre les 500 empreses més importants del món va demostrar una correlació elevada entre el nombre de dones directives i l’increment de beneficis. Les empreses amb més historial d’ascensos de dones als llocs de direcció van obtenir increments de beneficis entre el 18 i el 69% respecte a la mitjana de les companyies dins del mateix sector.

Un altre estudi realitzat per McKinsey & Company va permetre quantificar l’impacte econòmic que implica la presència femenina a l’empresa. L’estudi es va fer a 115.000 individus (directius i primera línia) de 231 organitzacions. Una de les conclusions de l’esmentada investigació va ser la participació més gran de la dona en òrgans de decisió, més rendiment empresarial, un 56% per sobre de la mitjana. Díaz i Macías en el seu estudi afirmen que les qualitats inherents de les dones, lluny de ser una limitació, representen fortaleses per al lideratge organitzacional.

Sequeiros, Lugo i Baque, al seu article publicat el gener de 2025, analitzen més d’una vintena d’estudis científics a nivell mundial, realitzats entre 2021 i 2024, que constaten l’impacte del lideratge femení en el sector empresarial. La presència d’investigacions en contextos tan diferents indica que aquest fenomen no és limitat a una sola cultura o economia, sinó que respon a una demanda mundial per comprendre i promoure el paper de les dones en posicions de lideratge de qualsevol organització.

Aquesta revisió ens revela que la presència de dones en llocs de lideratge té un impacte positiu i transformador en les organitzacions. Les PIME liderades per dones exhibeixen nivells superiors de productivitat, fonamentats en una cultura organitzacional que prioritza el compromís i la satisfacció dels empleats. Aquesta dinàmica se sustenta en un estil de lideratge caracteritzat per l’empatia, la comunicació efectiva i una visió inclusiva que transcendeix els models tradicionals de gestió. El lideratge femení s’exerceix amb intel·ligència emocional. Impacta en la rendibilitat financera i responsabilitat social. La presència de dones en juntes directives millora la rendibilitat financera, especialment a través de pràctiques de RSE.

Constaten que el lideratge femení emergeix com un component estratègic en el nou paradigma empresarial del segle XXI, al millorar els indicadors de rendiment i construir entorns laborals més col·laboratius i resilients.

Les dones en posicions directives implementen estratègies decisionals més precises i efectives. Les executives es caracteritzen per un enfocament decisional que prioritza la prevenció de sobreinversions i l’optimització d’indicadors financers clau com el ROI i el ROE. Aquesta capacitat se sustenta en una perspectiva analítica que equilibra risc i oportunitat amb més precisió.

Aquesta evidència científica destaca que el lideratge femení constitueix una estratègia corporativa que genera valor agregat i promou transformacions organitzacionals més íntegres, saludables i eficients. Però, tot i així, les empreses només compten amb un 33% de directives a nivell mundial, un 35% a Europa i un 38,4% al nostre país, per la qual cosa estem perdent, almenys, un 11,6% d’efectivitat.

Aquí els deixo dades contrastades per a les seues pròximes decisions, ja que liderar és tenir la valentia de prendre decisions fonamentades.