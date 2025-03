Els Guardons Gran Persona de Lleida

Creat: Actualitzat:

Vull posar en valor el teixit associatiu i cultural de Lleida, així com totes i cadascuna de les entitats que dediqueu temps i espai a difondre i promoure la nostra història, tradicions, costums i la identitat lleidatana. Per aquest motiu, vull fer una menció especial a Els Armats de Lleida, Associació Cultural, Benèfica i Social.

El passat divendres, un any més, vaig assistir a la celebració de la XXX edició de la Nit dels Armats de Lleida, amb el lliurament dels guardons Gran Persona de Lleida. Aquests premis s’atorguen a persones, entitats i empreses que, any rere any, es distingeixen per la seva tasca en diversos àmbits, com ara el personal, l’esportiu, el cultural i empresarial, contribuint així a enfortir, enriquir i difondre el nom i la marca de Lleida arreu. Cal destacar que aquesta entitat, la qual no percep cap ajuda pública, és un exemple del lleidatanisme cultural que sempre he reivindicat.

Els Armats de Lleida entenen que cal preservar les nostres tradicions i el nostre llegat com a ciutat, a més de promoure la innovació pel bé comú i en interès col·lectiu. La seva activitat constant i incansable abasta des de concerts, conferències i obres de teatre fins a la recollida de joguines per Nadal i altres iniciatives que connecten el passat amb el present. Activitats que es desenvolupen en diferents espais de la ciutat, ja sigui a la seva seu oficial al carrer Enric Granados o al “Magatzem de la Cultura”, al barri de Balàfia.

Aquest 2025, celebrem 30 edicions de la reconeguda Nit d’Els Armats i el guardó Gran Persona de Lleida 2025. Aquest acte no és només un homenatge individual, sinó també una afirmació col·lectiva dels valors que fan Lleida gran: l’esforç, la solidaritat i la voluntat de construir una societat més forta i justa a través de la cultura i la participació.

En la meva opinió, aquests premis no són només un reconeixement, sinó també una expressió del compromís de la ciutat amb els qui hi aporten valor. Un exemple que allí on no arriba l’administració pública, pròpiament, sí que ho fan les entitats culturals i socials que mantenen viu el batec del reconeixement social de la nostra ciutat.

Mantenir viu el llegat cultural de Lleida no és una tasca fàcil en una societat que avança a gran velocitat i que, sovint, deixa enrere les seves pròpies arrels. Tanmateix, Els Armats han sabut trobar l’equilibri entre preservació i evolució, demostrant que una associació tradicional també pot ser un agent de canvi.

Lleida és una ciutat que mira al futur sense oblidar d’on ve. I Els Armats de Lleida són un exemple de com la cultura i la tradició poden continuar sent, avui més que mai, una font de vida i de progrés.

Per tot això, vull felicitar en Josep Comes, com a president de l’associació, i tota la seva junta, que treballeu per ajudar a situar Lleida al món i a reconèixer el nostre talent gràcies a l’organització d’aquests premis. Contribuïu a fer que la nostra ciutat sigui més coneguda més enllà de les nostres fronteres.

Poso en valor la feina d’aquesta associació i de tantes altres que, de forma humil i sigil·losa, però amb molta empenta i dedicació treballeu per fer de Lleida una ciutat on la cultura, en totes les seves formes, tingui un espai de difusió i coneixement.

Per això, cal atorgar a les entitats més suport per part del govern municipal, ja sigui amb un major suport institucional, una millor difusió de les seves iniciatives a través d’una agenda única de la Paeria o donant més visibilitat a activitats com els Premis Gran Persona de Lleida.

La #Lleidaimplicada que vull i defenso ho és també amb el teixit cultural de la nostra ciutat. La seva tasca aporta valor afegit i ens ajuda a conèixer més i millor la nostra història, i a promoure noves iniciatives en interès de les persones.

Contribuïm, entre tots, a fer Lleida gran. Felicitats a l’entitat Els Armats de Lleida i a tots els guardonats de les 30 edicions, així com als que vindran.