El Tribunal Europeu aclareix que la reclamació de despeses hipotecàries prescriu

Recentment el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha dictat una sentència que limita el termini perquè els consumidors reclamin la devolució de les despeses hipotecàries. La resolució deixa clar que, malgrat que la nul·litat d’una clàusula abusiva no prescriu, sí que ho fa l’acció per exigir la devolució de les quantitats abonades indegudament.

El 2019, el Tribunal Suprem va declarar abusives les clàusules que imposaven la totalitat de les despeses dels préstecs hipotecaris als consumidors. Hi va establir la necessitat d’un repartiment equitatiu d’aquests entre bancs i clients. Tanmateix, encara que la nul·litat de la clàusula no prescriu, la restitució de les quantitats abonades pel consumidor pels esmentats conceptes sí que ho fa.

La sentència del 13 de març del Tribunal respon a una qüestió prejudicial plantejada per un jutge de la Corunya que va demanar aclariments sobre l’aplicació del termini de prescripció a les despeses de devolució. El TJUE acaba determinant la compatibilitat entre l’establiment d’un termini de prescripció per a l’acció de restitució i la no-prescripció de l’acció de nul·litat. El Codi Civil espanyol regula al seu art. 1964 el terme de prescripció fixant-lo en cinc anys, mentre que per al de Catalunya és de 10 anys (art. 120-20), per la qual cosa el termini aquí és molt més ampli.

Aquesta decisió del Tribunal Europeu pretén oferir un equilibri entre els drets del consumidor i la seguretat jurídica en les relacions contractuals.

En conclusió, aquesta nova sentència del TJUE és una bona notícia per als consumidors de Catalunya, ja que deixa clar que tenen més temps per reclamar.

