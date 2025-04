Tu com a líder, si no avances, retrocedeixes

Creat: Actualitzat:

Exacte, perquè si tu no avances t’estanques, però la teua competència sí que ho fa, per la qual cosa, si no avances, si no et preguntes contínuament com millorar i innovar i el comparteixes amb el teu equip, et quedaràs enrere.

Però no pensis que no tens creativitat, ja que les idees noves no sorgeixen del no-res. Els inventors sempre es basen en el que ja existeix. Per tant, és necessari examinar bé el tema, delegar i compartir aquesta investigació amb tots els membres del teu equip per aprendre el màxim sobre ell, abans que es plantegin millores.

És fonamental entendre que els nous descobriments no apareixen per art de màgia. De vegades, els inventors oculten el procés de creació per augmentar l’interès i el misteri. Però els nous conceptes sorgeixen sempre d’una cosa prèvia. Per tant, abans d’implementar una nova i destacada idea, és necessari investigar detalladament el que d’altres ja han fet. Conèixer els patrons i teories prèvies és essencial abans de poder desenvolupar una nova visió. Sempre podem fer més, millorar i actualitzar. I si alguna vegada et preguntes com algú va poder inventar una cosa tan enginyosa com els auriculars sense fil, recorda que abans existien els auriculars amb cable.

Totes les idees estan connectades. Totes les innovacions notables es desenvolupen en equip. Junts, els individus resolen problemes complexos i busquen sortides diferents de culs-de-sac. Intenten comprendre la naturalesa de les coses, cometen errors, consulten amb col·legues i aprofundeixen en qüestions complicades. Les vies mortes, els passos enrere i la recerca de nous camins modelen el procés de creació de descobriments. Per eliminar un inconvenient és necessari començar a actuar. No et preocupis pels possibles errors i obstacles, ja que són part integral de qualsevol innovació i aprenentatge. No pensis si comptes amb prou recursos o és el moment apropiat per començar. Només fes el primer pas i avança.

Evita obstruir el flux d’idees, per molt pobres que semblin al principi. Tira endavant, podries estar a les portes d’una troballa. Les persones que han complert objectius duradors i han canviat el món tenen certes coses en comú. Poden inspirar els qui les envolten perquè pensen, actuen i es comuniquen d’una manera que les diferencia dels altres: prenen decisions, s’arrisquen, assumeixen les conseqüències i sempre avancen.

D’altra banda, quant a l’enfocament, les empreses que se centren en el Què poden despertar el nostre interès, però els seus productes continuen semblant poc atractius. A ningú no li importa el QUÈ fins que el PERQUÈ ressona en el seu interior. Els millors productes i serveis poden ser atractius, però insuficients per generar un sentiment de pertinença. Una empresa que ens explica per què fa el que fa generarà clients fidels que comparteixen creences similars. Les empreses d’èxit saben identificar els clients que comparteixen les seues idees. La cultura que formem ens ajuda a assolir l’èxit, no únicament la nostra tecnologia.

En aquest sentit, les històries són essencials per a una empresa. Expliquen com i per què es va fundar, comuniquen la seua finalitat i presenten les persones que hi ha darrere de la marca. Fan que l’empresa sigui més humana als ulls dels clients, de manera que aconsegueix ressonar-hi, així que, tots els nostres processos creatius que culminin amb una innovació els haurem de novel·lar, per garantir que aquest avenç continuï connectant amb les creences dels nostres clients.

Establir una connexió humana implica empatia, transparència, autenticitat i curiositat per innovar, millorar i continuar avançant.