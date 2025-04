Nova sentència del Suprem sobre l’exoneració de deutes públics

Creat: Actualitzat:

El passat 20 de març el Tribunal Suprem va dictar una sentència en virtut de la qual aclareix l’exoneració dels deutes públics en el procés de segona oportunitat. La Llei de Segona Oportunitat es va justificar en el seu dia com un mitjà per fer possible que aquells que van quedar endeutats després de la crisi econòmica poguessin ressorgir-ne i tenir una nova oportunitat en les seues vides.

El problema va sorgir amb les diverses interpretacions i canvis que s’han anat generant al llarg del temps sobre l’exoneració en el cas dels deutes públics. L’any 2019 el Suprem va dictar una sentència en virtut de la qual es feia possible l’exoneració de crèdits públics ordinaris i subordinats per mitjà de l’aprovació d’un pla de pagaments. No obstant, l’any 2022 va tenir lloc una reforma de la Llei Concursal que va suposar la implantació d’un límit màxim de 10.000 euros per a l’exoneració dels deutes tributaris i amb la seguretat social.

En aquest context, l’Alt Tribunal considera que al tractar-se d’un text refós el legislador no podia introduir modificacions en la llei com efectivament va fer. Entén que es va extralimitar en la seua comesa. D’aquesta manera argumenta: “La introducció d’aquesta exclusió, en un cas d’exoneració plena, dels crèdits públics constitueix una extralimitació de l’habilitació legal perquè, a l’alterar l’equilibri entre els crèdits existents i la legítima expectativa que fins aleshores tenia el deutor d’obtenir una plena exoneració dels crèdits... que assolia també els crèdits públics, s’ha limitat el dret del deutor concursat i s’ha modificat el tractament dels crèdits, respecte de la regulació anterior a la refosa.”

Aquesta última sentència genera noves expectatives de futur per als endeutats amb crèdits públics. Caldrà analitzar cada cas concret, tenint present les circumstàncies concurrents, així com la bona fe del deutor, per obtenir el benefici d’exoneració del passiu. Com a conseqüència s’equilibra la posició dels creditors (tant públics com privats). I, per tant, es fomenta el compliment de la finalitat de la norma: oferir una efectiva segona oportunitat per començar de nou.

