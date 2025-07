Us desitjo una bona Setmana Santa

Creat: Actualitzat:

El Diumenge de Rams, a Lleida i arreu, és una celebració fonamental que marca l’inici de la Setmana Santa. És un dia carregat de significat religiós i cultural, amb una gran profunditat espiritual que ens connecta amb els nostres orígens i les nostres tradicions.

També conegut com a Diumenge de Passió, aquest dia commemora l’entrada triomfal de Jesucrist a Jerusalem, un esdeveniment que va tenir lloc poc abans del Sant Sopar i la seva crucifixió. Segons els evangelis, Jesús va ser rebut per la multitud amb gran alegria, que l’aclamava brandant branques de palmera, llorer i olivera. Per recordar aquesta escena, és tradicional que els feligresos portin palmes, palmons i branques de llorer a l’església, on són beneïts durant la missa. Posteriorment, moltes persones pengen aquestes branques als balcons de casa seva, creient que aporten protecció i bona sort durant l’any.

Els creients mantenim diverses tradicions associades al Diumenge de Rams. Per exemple, és costum que els padrins regalin palmes o palmons als seus fillols, i que les famílies es congreguin a l’església per a la benedicció dels rams. A més, els catòlics donem valor a la nostra profunda significació religiosa i cultural amb processons i altres actes que impliquen tota la comunitat. Aquesta festivitat també està vinculada a la Pasqua jueva, o Péssah, que recorda l’èxode dels jueus d’Egipte. Segons les escriptures, Jesús va arribar a Jerusalem per celebrar aquesta festivitat, fet que afegeix una dimensió històrica i cultural addicional a la celebració.

La Setmana Santa es caracteritza per una sèrie de celebracions i tradicions que reflecteixen la riquesa cultural i religiosa de la nostra societat. Des del Diumenge de Rams fins al Dilluns de Pasqua, a Lleida es duen a terme actes que el Secretariat de Congregacions, Confraries i Germandats del Bisbat organitza abans i durant la Setmana Santa. Per exemple: les conferències quaresmals, les exposicions a la Capella del Peu del Romeu, l’exposició dels passos de la processó del Sant Enterrament del Divendres Sant a l’església de la Sang, el Concert de Setmana Santa i la representació de la Moixiganga. El Diumenge de Rams celebrem la Processó de les Palmes amb el pas de la Somereta, així com la benedicció dels rams, l’Eucaristia i la Processó dels Dolors. El Dijous Sant commemorem la Processó del Silenci, el Divendres Sant la Processó del Sant Enterrament, i el Dissabte Sant, la Solemne Vetlla Pasqual a la Catedral. Aquestes i altres activitats caracteritzen la Setmana Santa lleidatana. Vull fer especial menció a totes les persones individuals, entitats, confraries, congregacions i germandats que treballeu i participeu activament en les diferents activitats i processons. Sempre he defensat que cal potenciar, reconèixer i promoure les nostres tradicions i costums, així com el turisme religiós a Lleida. I això només es pot fer des de la més profunda convicció de defensa en la fermesa dels nostres principis humanistes i cristians. Aquesta setmana també és una oportunitat per a la reflexió i la pregària, centrant-nos en la Passió, Mort i Resurrecció de Jesucrist. A moltes parròquies es llegeixen passatges de l’Evangeli que narren aquests esdeveniments, convidant els fidels a viure intensament aquest temps litúrgic.

A més de la seva importància religiosa, la Setmana Santa a Lleida –com en altres llocs– és una ocasió per a la reflexió personal i comunitària, per renovar el compromís amb els nostres valors cristians i per enfortir els llaços entre les persones que participen en aquestes activitats. Mantenir vives les tradicions cristianes és essencial, no només per preservar la nostra cultura, sinó també per garantir que la fe continuï sent una força viva i transformadora dins la societat. Des de les processons fins als esdeveniments litúrgics, aquests moments de comunitat ens ajuden a mantenir viva la connexió amb les nostres arrels cristianes.

El Diumenge de Rams i la Setmana Santa són moments clau en el calendari litúrgic i cultural, combinant elements religiosos, tradicionals i comunitaris que reforcen la identitat de la comunitat. La #Lleidaimplicada que vull i defenso, també ho és amb la Setmana Santa.