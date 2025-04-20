Un jutjat anul·la una hipoteca inversa subscrita per una dona de 85 anys
El Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 4 de La Orotava (Tenerife) ha declarat la nul·litat absoluta d’una hipoteca inversa, per un import de 120.000 euros, firmada el 2008 entre una entitat bancària i una dona de 85 anys, ja traspassada. La sentència estima per complet la demanda presentada per l’herència jacent de la clienta, al considerar que no va existir un consentiment vàlidament format. El jutge destaca que, en el moment de la contractació, la prestatària era una persona d’edat molt avançada, amb formació bàsica, sense coneixements financers i sense dificultats econòmiques. Percebia dos pensions i obtenia ingressos procedents de l’arrendament de diversos immobles de la seua propietat, la qual cosa fa difícil justificar la necessitat o idoneïtat del producte contractat.
La sentència subratlla que no consta acreditada l’entrega d’informació precontractual ni l’assessorament adequat per part de l’entitat financera. De fet, el banc no va comparèixer en el procés, la qual cosa va portar a declarar-lo en situació de rebel·lia processal, sense que presentés cap prova que permetés entendre que el consentiment va ser atorgat de forma informada i assessorada, tenint en compte la complexitat del producte.
El magistrat contextualitza la contractació en un moment –anys 2008 i 2009– en què es va produir una proliferació d’operacions financeres qüestionables, en ocasions amb la participació de notaris i registradors, aprofitant relacions de confiança amb persones grans. En aquest cas, a més, no va quedar acreditat que existís una necessitat que justifiqués la firma del contracte, ni per fer front a dificultats pròpies ni de familiars o pròxims.
L’operació va suposar un risc patrimonial considerable tant per a la clienta com per als seus hereus, sense que consti que obtinguessin cap benefici econòmic. El jutjat ha condemnat l’entitat financera a restituir 43.961,37 euros als hereus, amb els interessos legals des de la interposició de la demanda, així com al pagament de les costes processals.
