1 de Maig: Seguim avançant
Secretària de Treball del PSC DE LLEIDA, PIRINEU I ARAN
L’1 de Maig és un dels dies més assenyalats al calendari laboral. En aquesta data se celebra cada any el Dia Internacional de les persones treballadores, una festivitat destinada a commemorar la lluita dels drets laborals.
L’origen de la celebració reivindicativa al nostre país es remunta a l’any 1889, quan la Segona Internacional Socialista va declarar per primera vegada el Primer de Maig com a celebració de caràcter festiu i reivindicatiu. Va ser aquell mateix any quan els socialistes es van plantejar la possibilitat de commemorar la data, una proposta que va ser secundada per gran part de la classe obrera, que va decidir organitzar diferents manifestacions per a l’1 de Maig d’aquell mateix any.
Aquest 1 de Maig del 2025 també volem celebrar-ho fent una mirada positiva i progressista en la consecució d’objectius complerts en l’àmbit laboral. En aquest sentit, és indubtable que el govern de progrés a Espanya, presidit per Pedro Sánchez, ha proposat, recolzat i aconseguit molts dels drets de què avui podem gaudir els treballadors i treballadores. Una tasca que segueix, amb la mirada enfocada en la millora de l’àrea laboral i de la desocupació, ja que garantir una correcta cobertura assistencial és important en la desocupació.
Les reformes laborals a Espanya han estat nombroses i han afectat diversos aspectes del mercat de treball. La darrera reforma, del 2022, se centra en la reducció de la temporalitat i la promoció de contractes indefinits, entre altres objectius. A més, en aquest 2025 s’ha plantejat una reducció de la jornada laboral, que podria portar a les 37,5 hores setmanals.
Cal destacar que la reforma, que és el Reial decret llei 2/2024, aprovat en Consell de Ministres el 21 de maig del 2024 i convalidat en sessió plenària del Congrés dels Diputats del 20 de juny del 2024, suposa un gran avenç a nivell assistencial.
Així, el govern de Sánchez ha ampliat la protecció en la desocupació i els subsidis a més col·lectius. De fet, una de les grans novetats de la reforma és la creació d’un ajut per a les dones més grans de 16 anys víctimes de violència sexual i de gènere, amb les mateixes quanties que l’ordinari. Una altra és que els treballadors que s’acullen al nou model assistencial podran compatibilitzar els subsidis i prestacions per desocupació amb l’activitat laboral, cosa que anomenem “el Complement de Suport a l’Ocupació (CAE)”. A més, la norma permet que els estudiants que percebin beques les compatibilitzin amb el subsidi de desocupació. La reforma amplia també els subsidis a col·lectius que mancaven d’aquesta cobertura, com els menors de 45 anys sense càrregues familiars, els treballadors eventuals agraris i els transfronterers.
El resultat de tot plegat el trobem en les dades: Lleida és la província que lidera el descens de l’atur, on el sector de serveis és el que més creació de llocs de treball registra en els darrers mesos, i la contractació ha pujat un 15,59% respecte a l’any passat. Dades que indiquen un bon avenç econòmic i que repercuteix en el benestar dels ciutadans.
Per tot això, aquest dia 1 de Maig ho celebrem amb entusiasme, pel guany de drets assolits, el progrés econòmic i la reducció de la taxa de desocupació, sense deixar de pensar a seguir endavant amb les reformes per a la millora de la classe obrera, adaptant-nos als nous temps i garantint els seus drets a totes i tots. Visca l’1 de Maig!