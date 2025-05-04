El dret a reclamar després de l’apagada
L’apagada soferta el 28 d’abril passat va deixar sense subministrament elèctric la Península. La situació es va allargar durant més de deu hores i va afectar milions de persones. Malgrat que actualment continua sense determinar-se la causa, les seues conseqüències han estat notables tant en habitatges i negocis com en transports. Els ciutadans afectats es pregunten si poden reclamar pels perjudicis generats i qui n’és el responsable.
Pel que fa als danys i perjudicis produïts a les llars, el més habitual ha estat la pèrdua d’aliments i medicaments per falta de refrigeració. També poden haver patit avaries els electrodomèstics per pujades de tensió al restablir-se el servei. Haurem de revisar si les nostres pòlisses de llar cobreixen aquests danys. A més, si es demostrés que la fallada va ser per una pujada de tensió també es pot reclamar a la distribuïdora elèctrica. Per fer la reclamació oportuna convé recopilar i conservar fotografies, tiquets i, si és possible, un informe tècnic que relacioni l’avaria amb la incidència. Aquells que no haguessin contractat cap assegurança o la seua pòlissa no cobreixi aquests incidents podran reclamar a la distribuïdora, ja que la normativa exigeix certs nivells mínims de qualitat del subministrament. Si se superen els límits legals en número o durada de talls, la distribuïdora ha d’aplicar descomptes a la factura, encara que limitats al deu per cent de la facturació anual i aplicables en el primer trimestre de l’any següent.
El Consorci de Compensació d’Assegurances no cobrirà els danys de l’apagada, ja que no es considera un risc extraordinari tret que es demostrés que l’origen va ser un fenomen natural o un acte com terrorisme o sabotatge. Ara per ara, això no s’ha confirmat.
També hi va haver cancel·lacions en trens i vols. Malgrat que no hi ha dret a indemnització econòmica si es tracta de força major, les companyies han d’oferir assistència bàsica, com menjar, allotjament i transport alternatiu. En el cas que no hagués pogut acudir a esdeveniments o serveis contractats, es podran recuperar els diners abonats. Per reclamar, es recomana conservar tota la documentació possible i actuar amb rapidesa, ja que reunir proves i presentar la reclamació dins de termini és clau.
