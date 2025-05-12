En memòria de la M. Concepción Sagüillo
directora del col·legi Mater Salvatoris
Amb profunda pena comuniquem la mort de la M. Sagüillo, religiosa de la Companyia del Salvador i directora del col·legi Mater Salvatoris de Lleida durant més de quatre dècades.
Nascuda a Palència el 1932 i traspassada l’1 de maig del 2025, la seua vida va ser un exemple d’entrega, fe i compromís educatiu.
Segona de tres germans, de caràcter obert i expressiu, la M. Sagüillo va ser una dona intel·ligent i de gran cor. Va passar gran part de la seua infància i joventut a Lleida, on va estudiar al col·legi de la Sagrada Família. Ja des d’aleshores es distingia per la seua vocació docent, ensenyant a llegir i dedicant temps als més desfavorits.
El 1953 va ingressar com a religiosa a la Companyia del Salvador, que feia els seus primers passos a Lleida amb l’obertura del primer col·legi a la plaça Ricard Viñes. La seua trajectòria va estar sempre unida al creixement del col·legi Mater Salvatoris, del qual va ser directora entre el 1973 i el 2014. Durant tots aquells anys, va ser una figura propera i comprensiva per a professors, alumnes i famílies, deixant una empremta inesborrable en tots els que la van conèixer.
Entre els reconeixements que va tenir de la ciutat de Lleida, val a destacar el guardó que li van atorgar els Armats de Lleida per la seua trajectòria educativa i l’homenatge de l’ajuntament de Lleida per la seua destacada aportació a la docència a la ciutat.
Agraïm a Déu el regal de la seua vida i el seu testimoni. La M. Sagüillo romandrà sempre en la memòria agraïda de tota la comunitat educativa del Mater Salvatoris de Lleida.
La missa en memòria seua se celebrarà el dissabte 17 de maig a les 11 h a la Catedral de Lleida.
Descansi en pau.