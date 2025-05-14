Moratòria a les macroplantes solars i eòliques
President Plataforma Lleida contra la MAT
Des de la Plataforma Lleida contra la MAT, volem expressar la nostra profunda preocupació davant la proliferació accelerada de macroprojectes d’energies renovables a les Terres de Lleida. Entenem i compartim la necessitat de fer una transició energètica cap a un model sostenible i basat en fonts renovables. Tanmateix, aquesta transformació no pot fer-se a qualsevol preu ni de qualsevol manera. Els darrers incidents, incloent-hi la paralització sobtada del subministrament elèctric a tot l’Estat espanyol i Portugal atribuïts a renovables, són una mostra clara de les greus mancances de planificació del model actual. Ens preocupa especialment el projecte de macroplanta solar d’Alcarràs, tant per la seva escala com per la seva possible afectació a la xarxa elèctrica de la zona. No podem permetre que un projecte d’aquestes dimensions posi en risc el subministrament elèctric de Lleida i del seu entorn. Calen garanties tècniques clares i contrastades que assegurin que això no succeirà. En absència d’aquestes garanties, exigim la paralització immediata del projecte. A més, el model actual de grans macroplantes renovables comporta una greu ineficiència estructural: aquestes instal·lacions només produeixen energia en moments determinats del dia, i quan deixen de generar (com a la nit o en dies sense vent), s’ha de recórrer a centrals de cicle combinat que funcionen amb gas fòssil. Aquestes centrals no només són contaminants i incompatibles amb els objectius climàtics, sinó que a més són les que acaben fixant el preu de l’electricitat al mercat majorista. Això vol dir que, encara que els grans productors generin energia solar o eòlica a un cost molt baix, els consumidors acaben pagant la llum a preu de gas. Per tot això, des de la Plataforma Lleida contra la MAT exigim:
1. L’aturada immediata de tots els tràmits i aprovacions de nous projectes de macroplantes solars i eòliques, fins que es garanteixi que la seva connexió a la xarxa no posarà en risc el subministrament elèctric de l’Estat i de la península Ibèrica.
2. La paralització immediata del projecte de macroplanta solar d’Alcarràs, fins que no es disposi de garanties tècniques clares que assegurin que no comprometrà el subministrament elèctric a Lleida ni a la resta del territori.
3. Una revisió del funcionament del mercat elèctric, per evitar que el gas continuï marcant el preu de tota l’energia, i que la ciutadania pugui beneficiar-se realment dels baixos costos de producció renovable.
4. Un nou model energètic descentralitzat, democràtic i arrelat al territori, que prioritzi l’autoconsum, les comunitats energètiques locals i les instal·lacions a escala humana.
5. El respecte absolut per la sobirania municipal i la participació ciutadana vinculant en tots els processos de planificació i autorització d’infraestructures energètiques.
Per això, instem el Govern de l’Estat espanyol i la Generalitat de Catalunya a decretar una moratòria immediata sobre els macroprojectes de renovables i a obrir un procés de diàleg social, tècnic i territorial per a redefinir de manera justa i sostenible el futur energètic del nostre país. Finalment, convidem tots els lleidatans i lleidatanes a sumar-se a la Plataforma Lleida contra la MAT (www.lleidacontralamat.cat). La participació és totalment gratuïta, i com més siguem, més força tindrem per defensar el territori, el futur energètic i la justícia social.