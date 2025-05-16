Menys hores, més vida
Secretari general CCOO de les Terres de Lleida
La frase diu el que diu i significa el que significa. No hi ha segones interpretacions. És l’aspiració de la majoria de persones treballadores que amb la reducció de jornada veuen una entrada d’aire fresc en el seu dia a dia.
Vivim en una voràgine que ens obliga a una organització gairebé quirúrgica del nostre temps. Llevar-se mitja hora més tard pot convertir un dia sencer en una cursa contra rellotge. No tenir mitja hora per a l’activitat física debilita la nostra salut. No disposar de temps per caminar o conversar amb els nostres afecta la salut mental i emocional.
La reducció de la jornada laboral ja no pot ser vista com una proposta idealista. És una reivindicació justa amb l’objectiu no sols de treballar menys hores, sinó de redistribuir el temps de vida per garantir una millor salut física, mental i social. I això només serà possible si es fa amb garanties: mantenint els salaris i assegurant que aquesta reducció sigui real i efectiva.
Perquè reduir la jornada no pot significar traslladar la càrrega de treball al temps lliure ni convertir la flexibilitat en precarietat. Ha d’anar acompanyada d’un canvi cultural que posi al centre la vida i els drets de les persones, no només la lògica del benefici empresarial. Reorganitzar el temps ha de permetre equilibrar millor les tasques productives, les de cura i el temps lliure, millorant així la qualitat de vida de tothom.
La reducció de la jornada també pot obrir la porta a una millor distribució de l’ocupació. En alguns casos, pot afavorir la creació de nous llocs de treball o convertir jornades parcials no desitjades en jornades completes, donant resposta a una demanda latent en molts sectors.
Tanmateix, aquesta transformació requerirà voluntat política, negociació col·lectiva i un ampli suport social. No n’hi ha prou de confiar en la bona voluntat: calen marcs legals que assegurin que aquesta reducció arribi a tothom, de manera justa i efectiva.
Cal tenir en compte que no afecta de la mateixa manera totes les empreses. Per a les petites empreses, especialment aquelles amb menys recursos, pot representar un repte important i calen polítiques públiques d’acompanyament i suport específic. Apostar per una nova organització del temps ha de ser compatible amb enfortir el teixit productiu i garantir l’equitat en totes les dimensions.
Treballar menys no és només una reivindicació laboral, és una aposta per a un futur més digne i equilibrat. És entendre que la riquesa d’una societat no es mesura només pel seu PIB, sinó per la qualitat de vida de la seva gent. Treballar menys per viure millor és un desig legítim i una reivindicació que parla d’una societat més justa, més humana i més saludable.
Treballar menys per viure millor no és només un somni col·lectiu: és una oportunitat real per construir una societat més equilibrada, justa i saludable. A cada pas que fem cap a una millor organització del temps, obrim la porta a un futur on viure amb dignitat i plenitud sigui una realitat per a tothom.