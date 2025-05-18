Escoltar per liderar
(*) economista i doctoranda en educació, HRBP, Consultora EN educació, HRBP, Consultora en desenvolupament de Talent i Lideratge l CEO de TalensIA: Talento, Ciencia e Innovación
Potser no us trobeu al nivell de la direcció general o a prop. Però tenir clars els vostres objectius des del principi, enfocar-vos i pensar com uns líders, implicarà que quan arribeu al nivell que us permeti tenir control sobre el negoci, sereu molt més hàbils i forts.
Per a això, és necessari comprendre bé la missió general de l’organització, entendre què fa i com ho fa. No necessiteu saber exactament com es desenvolupa cada funció, però sí tenir una visió global, conèixer els vostres objectius i la vostra estratègia de mercat. De fet, els clients d’una empresa tenen el poder de crear-la o destruir-la, així que primer i abans de qualsevol altra cosa, assegureu-vos de centrar-vos en les vostres necessitats. I, finalment, aprenentatge continu, quan alguna cosa surti malament, busqueu la lliçó i apreneu-ne. Sempre hi haurà contratemps en els negocis, però el més important és com us recupereu i apreneu dels errors.
Segons la revista Forbes, el 90% dels milmilionaris nord-americans més recents són emprenedors autodidactes. La capacitat d’aprendre per un mateix implica desenvolupar el pensament crític, una competència que us servirà per qüestionar el que està establert, ser creatius i trobar solucions diferents als de la competència.
En aquest sentit, si reprenem la imperiosa necessitat de desenvolupar la intel·ligència emocional per exercir un lideratge que obtingui resultats superiors a la competència, l’escolta activa és una de les seues competències clau.
Escoltar és una habilitat essencial que us ajudarà infinitament al llarg de la vostra carrera. Tanmateix, molt pocs saben fer-ho correctament. La majoria assumeix que implica sentir paraules, però no és simplement això. Necessiteu observar el llenguatge del cos, atendre el to de veu, no interrompre i evitar interpretar el que es digui des del vostre punt de vista. També requereix mirar les expressions facials de qui parla i confiar en la vostra intuïció per comprendre’n el significat.
Al parar atenció, no només desenvolupareu un vincle més profund amb l’interlocutor, sinó que també podreu llegir entre línies amb precisió. De vegades, les persones no transmeten exactament el que volen dir, però el seu llenguatge del cos les delata.
Podeu practicar l’escolta activa. Per exemple, quan us uniu a un nou equip o coneixeu noves persones, eviteu sentir la necessitat de parlar massa. Més aviat, escolteu i pareu atenció al que diuen els altres. Per ocupar un rol de lideratge, és fonamental escoltar abans de parlar. És possible que els vostres col·laboradors no vulguin dir exactament el que pensen immediatament, però al demostrar interès, us convertireu en uns millors líders.
Per descomptat, hi ha situacions en les quals és més difícil escoltar que en d’altres. En els desacords, un bon líder ha de tenir l’habilitat de manejar els conflictes. No és fàcil, i és comprensible que desitgeu que els vostres empleats intentin resoldre’l per si sols, però això no sempre és possible. Un líder és capaç d’abordar un conflicte i trobar una sortida sense danyar la confiança i sense que ningú se senti culpable o malinterpretat. És vital evitar prendre partit i permetre que totes les parts tinguin l’oportunitat d’expressar-se.
Recordeu, escoltar no consisteix només a sentir paraules, sinó també a interpretar altres signes no verbals de manera efectiva. Les habilitats de comunicació sovint es passen per alt; assumim que es tracta només de parlar, però la capacitat d’escoltar adequadament i fer que les persones se n’adonin és indispensable per consolidar el vostre lideratge.