Platges Lleida: el riu que imaginem
Regidor de Participació, Drets Civils i Igualtat de l’Ajuntament de Lleida
Lleida està canviant, i ho està fent amb la força de la seva gent. Cada nou projecte que impulsem des del govern municipal té un objectiu clar: construir una ciutat més oberta, justa i sostenible, escoltant sempre la seva ciutadania. Per això, el projecte Imaginem Platges de Lleida no és només una proposta urbanística, sinó una oportunitat per repensar junts un espai essencial de la nostra ciutat: el riu Segre.
El riu sempre ha estat part essencial de la nostra identitat. Ha estat testimoni de grans moments, com l’Aplec del Caragol, i punt de trobada per a moltes generacions de lleidatans i lleidatanes. Ara volem que torni a tenir aquest protagonisme, que la seva llera sigui un lloc viu, un espai de gaudi per a tothom. El projecte de les Platges de Lleida pretén vertebrar el parc del riu Segre com a gran punt de trobada dels dos marges.
Però aquest projecte no el decidim només des de l’Ajuntament. Hem obert un procés participatiu ampli i real, amb tallers, activitats a peu de riu, i espais de debat on tothom ha pogut imaginar com ha de ser aquest espai: verd, accessible, segur, viu. No es tracta de fer veure que escoltem. Es tracta de construir a partir del que escoltem. I això ja està en marxa.
Aquesta iniciativa no és aïllada, sinó que forma part d’una estratègia més àmplia d’aquest govern que busca transformar Lleida amb la participació de tothom. L’Imaginem Platges de Lleida s’emmarca dins del Pla del Riu Segre i del Pla d’Acció Municipal, dues eines fonamentals per repensar la nostra ciutat amb criteris de sostenibilitat i equitat. Aquesta mirada no només garanteix el respecte pel medi ambient, sinó que també fomenta una ciutat més cohesionada socialment, amb espais de qualitat accessibles per a tothom.
El 31 de maig organitzarem una gran jornada a la llera del riu, oberta a tothom. I no serà només una festa –que també– sinó una nova oportunitat per parlar, compartir i decidir. A més, hi haurà tallers específics i espais per a entitats. Perquè no entenem la política com una suma de projectes, sinó com una manera de fer ciutat des de la proximitat i l’escolta activa. Fa temps que a Lleida es parlava del riu. Però parlar-ne no el transformava. Anunciar-lo no el feia bategar. Ara, el riu comença a canviar. I ho fa amb fets. Amb un govern que no només imagina, sinó que planifica i executa. Que no només promet, sinó que transforma.
Imaginem Platges de Lleida és, en definitiva, una aposta de present i de futur. Una aposta per una Lleida més viva, més cohesionada, més nostra. No avancem sols. Ho fem amb la força col·lectiva d’una ciutadania que vol decidir com ha de ser la seva ciutat. Perquè a Lleida, els projectes no es queden en titulars: es fan realitat.