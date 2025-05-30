El necessari desdoblament de l’N-240
Diputada de Junts-Impulsem a la Diputació de LleidaRegidora de les Borges Blanques
Des de Junts-Impulsem hem presentat una moció a la Diputació de Lleida a favor del desdoblament de l’N-240, entre Lleida i les Borges Blanques. Hem aconseguit que s’aprovi, durant el Ple del mes de maig, per tres motius: per seguretat, per justícia territorial i per responsabilitat institucional.
Històricament aquest tram de l’N-240 havia patit sempre una elevada sinistralitat viària, lamentant morts i ferits greus de manera continuada. Afortunadament, l’alliberament del peatge de l’AP-2 l’any 2021 va alleugerir el trànsit i, amb això, els accidents. Però seria un error monumental considerar-ho com una solució definitiva. Perquè sinistralitat i perillositat no són sinònims. Ha baixat la sinistralitat però l’N-240 segueix essent perillosa.
En aquest sentit, no és concebible que una carretera tan rellevant per les connexions de la nostra demarcació amb Tarragona i amb altres demarcacions de l’Estat –com Bilbao– segueixi tenint uns vorals tan estrets, múltiples creuaments de camins locals o accessos a finques privades sense cap mesura de seguretat. Per tant, si realment volem garantir la seguretat viària, el desdoblament no és una opció: és una necessitat inajornable.
I, més enllà de la seguretat, el debat sobre l’N-240 és molt més profund: és una qüestió de justícia territorial. Diversos estudis acadèmics afirmen que la inversió en infraestructures està estretament relacionada amb la generació de riquesa d’un territori. Si bé la creació d’aquests recursos no és automàtica, una adequada dotació d’infraestructures és una condició necessària per al desenvolupament econòmic.
I això a Ponent ho hem pogut palpar de primera mà. Des de fa anys hem patit un dèficit en matèria d’inversions i infraestructures que de ben segur ha limitat el nostre desenvolupament econòmic. És una situació crònica que hem d’evitar que es repeteixi amb el desdoblament de l’N-240, sobretot quan ja hi ha una proposta concreta per a realitzar-lo, per part del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, que es va plasmar l’any 2024 en un estudi informatiu.
El desdoblament d’aquesta carretera és clau per atreure inversió, generar ocupació i retenir talent. Sobretot si en els propers anys el hub industrial Catalunya Torreblanca 4 Pilans serà una realitat que obligarà a tenir unes infraestructures de transport segures i fluides. Per tant, cal fer el desdoblament per assegurar la viabilitat de la demarcació a mitjà termini.
A tot això s’hi suma un tercer factor que no pot ser ignorat: el compromís polític, la responsabilitat institucional. Fa dècades que es prometen millores, i el desdoblament és una demanda històrica de les Garrigues. Ara, amb un projecte concret per desdoblar l’N-240 entre Lleida i les Borges Blanques hem de sumar esforços, des de totes les institucions, perquè les paraules es converteixin en fets al més aviat possible. Cal que el projecte es doti d’uns recursos, que es fixin uns terminis concrets i que hi hagi la voluntat política d’executar-lo. Perquè els compromisos s’han de complir.
Per la seguretat dels vehicles, per justícia territorial i per responsabilitat institucional, doncs, cal desdoblar l’N-240 al més aviat possible.