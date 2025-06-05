La mobilitat per resoldre
regidora del comúdelleida
La política de mobilitat del govern del PSC no té un rumb clar. I això que es tracta d’un dels reptes principals que tenim com a ciutat. Afecta les oportunitats laborals, la qualitat de vida, la qualitat de l’aire, els nivells de soroll, el clima, el gaudi de l’espai públic, la salut, el benestar... Però el govern de la Paeria sembla que comença la casa per la teulada. O per la butxaca! En el darrer mes hem vist dues decisions que així ens ho mostren. Ens referim als busos i a la zona blava.
Per una banda, s’ha tret a licitació un contracte per redactar el projecte del nou servei de bus urbà. No entenem per què el PSC ha trigat dos anys a fer aquesta licitació! Per què no el va encomanar el primer dia que va entrar a governar? Ja sabíem que el contracte de prestació del servei de bus caducava al desembre del 2023! Però ja van haver de fer una pròrroga el 2023 perquè no havien preparat una alternativa. I ara arribem al final d’aquesta pròrroga de dos anys –la quarta pròrroga d’un contracte de 2002, que acaba al desembre d’enguany– i seguim sense tenir preparada l’alternativa! El projecte de servei de bus que haurà de substituir el servei actual encara s’ha de fer: l’empresa a qui s’encomani començarà a treballar al setembre i tindrà set mesos per concloure quin és el servei de bus que s’ha de prestar per superar les deficiències actuals en el transport públic, i per analitzar quina és la forma de gestió més eficient. I després encara faltarà fer els tràmits per posar en marxa aquest nou servei, ja sigui a través d’una nova licitació de prestació externalitzada del servei de bus o per encarregar aquesta gestió a l’empresa pública municipal EMAU (nosaltres optem per aquesta segona opció. Números en mà, ens pot suposar un estalvi d’entre 1,5 i 2 milions d’euros/any respecte a la gestió externalitzada, a més de permetre un major control i més facilitat per anar introduint canvis en el servei sense les obligacions d’un contracte tancat amb una empresa). Com és que el govern ha passat dos anys sense fer o sense encomanar aquest estudi de la xarxa de bus que necessitem? I com és que ara que l’encarrega ni tan sols ha definit els requeriments mínims que ha de tenir aquest nou servei, recollint tot el que ja sabem que fa falta?
És cert que mentre es fa tot aquest procés el govern pot anar introduint algun pedaç que millori el servei de bus. Només faltaria! Però ja està clar que, comptant que tot vagi bé, ens plantarem quasi a final de mandat sense tenir el nou servei d’autobús que Lleida necessita perquè el transport públic sigui una veritable alternativa al vehicle privat.
Mentrestant, el govern sí que ha avançat a crear noves zones d’aparcament de pagament a la zona de Joc de la Bola, de moment. També està sobre la taula l’opció de convertir en zones d’aparcament regulat els aparcaments de Barris Nord i Camp d’Esports. I això mentre es diu que s’està treballant en un Pla Aparca, que hauria de ser el que definís les línies estratègiques quant a política de pàrquings.
Aquí, però, el PSC no ha esperat a tenir cap estudi! Ni ha esperat a tenir les alternatives de transport públic que facilitin anar deixant el cotxe a casa. Tampoc no ha esperat a tenir una xarxa d’aparcaments als afores de la ciutat, connectats amb bus urbà, per als qui no poden arribar a treballar a Lleida d’altra manera que amb cotxe. De moment, a cobrar una mica més, i després ja veurem si tot això altre es posa en marxa!
Al comúdelleida tenim clar que en les polítiques de mobilitat l’ordre dels factors altera el producte. I que hem de facilitar les alternatives per anar a peu, en bus i en bici per poder reduir l’ús del cotxe. Més i millor bus, el primer!