La fórmula de l’èxit
(*) Consultora en desenvolupament de Talent i Lideratge organitzacional i CEO de TalensIA: Talento, Ciencia e Innovación
A tots ens agradaria disposar de la fórmula de l’èxit. Avui la vaig a compartir, encara que espero no generar-los falses expectatives tal que un venedor de fum. D’entrada, ho lamento, però la fórmula de l’èxit no és una pastilla que puguin prendre perquè els generi beneficis immediats. Es tracta d’una fórmula d’inversió personal per assolir l’èxit i es compon de tres espais de temps diaris d’uns 20 minuts cada un.
Els fonaments de la fórmula 20/20/20 requereixen que inverteixin els primers 60 minuts del seu matí en tres activitats. Un terç a l’exercici físic, un altre a la reflexió i avaluació profunda dels seus objectius, situació, visió, accions, etc. I, a continuació, han d’assegurar-se que es milloren a si mateixos dedicant els últims 20 minuts al seu aprenentatge. Començar el dia amb activitats que els facin suar els ajudarà a abaixar el cortisol, l’hormona de la por. Una vegada que n’hagin reduït la quantitat, podran afrontar els reptes que els plantegi el dia amb prou aplom. A més, l’exercici allibera BDNF –sigles en anglès de Factor Neurotròfic Derivat del Cervell– que repara les cèl·lules. Aquests beneficis i molts més els ajudaran a avançar mentre els altres segueixen al llit.
El temps de reflexió de 20 minuts podria ajudar-los a superar les frustracions, les decepcions i els ressentiments que podrien desaprofitar o frenar el seu progrés. Si els esbossen diàriament, aprendran a alliberar-se d’aquest estat emocional tòxic. Les emocions negatives solen ser difícils de gestionar i ennuvolen enormement el judici. Els fan vulnerables i irracionals, amb la qual cosa són presa fàcil per als experts en gestió emocional que podrien arribar a controlar les seues reaccions intencionadament. Controlar-les vosaltres mateixos millorarà sens dubte la vostra qualitat de vida.
En tercer lloc, els triomfadors se centren en les pràctiques de domini personal. Han treballat sense parar en el perfeccionament de les seues habilitats i els admirem com a genis. Generen confiança i magnetisme, que fa que els seguim, que estiguem predisposats a col·laborar, a aprendre, a encomanar-nos de la seua energia.
Però, igual que ells, tu també pots desenvolupar la intel·ligència emocional enfocant-te a ser cada dia una millor versió de tu mateix, que t’atansi a la teua visió de l’èxit. Tanmateix, com els deia, això no és una pastilla de resultats immediats. Requereix un procés constant i passar per cada fase, ja que no hi ha dreceres. Resulta que la seua força de voluntat, amb la seua perseverança, pot adaptar-se a qualsevol limitació que es trobin. És més, el seu cervell continuarà creixent durant tota la seua vida només si es desafien a ampliar l’horitzó. És vital escapar-se de la zona de confort per desbloquejar el veritable potencial i construir una fortalesa per fer les coses que comporta l’èxit. La seua zona de confort, el seu espai de seguretat aparentment controlada és cultural, ens limita, ens manté al mateix terreny a què estem acostumats sense qüestionar-nos si és realment el lloc on volem ser. És necessari fer alguns canvis si volen triomfar.
Les persones d’èxit han hagut de doblegar les seues emocions, els seus cossos i els seus esperits amb un pensament crític i resiliència per poder guanyar. Sense això, no haurien aconseguit ni la meitat del que han aconseguit. Les persones que inverteixen energia i esforç en causes que valen la pena tenen un pla molt més sòlid a què atenir-se amb fermesa, la qual cosa els proporciona l’estímul necessari per creure en les seues idees i portar-les a terme. Saben on posar els seus recursos i com utilitzar-los de la forma més eficient possible. Aquestes persones han après a valorar la seua personalitat única i no es conformen amb rendiments inferiors a la mitjana, aquestes persones han decidit ser líders.