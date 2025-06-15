Suport al Col·lectiu Cultural Cappont
Cap de l’oposició a la Paeria
Vull posar en valor el teixit cultural lleidatà i totes les entitats que, dia rere dia, desenvolupeu la vostra tasca i promoveu iniciatives amb vocació de ciutat. En aquest sentit, perquè Lleida pugui esdevenir una autèntica capital cultural, cal traçar una estratègia conjunta i un full de ruta amb les entitats lleidatanes. Totes són part essencial d’aquesta construcció col·lectiva.
Com a lleidatà compromès amb la ciutat, vull expressar amb tota claredat el meu suport i el del Grup Municipal Popular al Col·lectiu Cultural Cappont. Una entitat arrelada al barri on centenars de lleidatans i persones de fora han visitat, s’han involucrat o han participat en les seves activitats. Aquesta entitat –com d’altres– viu una situació que mereix una profunda reflexió. Cal recordar que la majoria d’entitats culturals no tenen ànim de lucre, i depenen de les activitats que organitzen, de les quotes dels socis i del suport institucional. El seu únic objectiu és fer i difondre la cultura.
Per això, no és de rebut que una entitat amb més de quaranta anys d’història al barri es trobi avui encara pendent d’un possible desnonament. Fa temps que escoltem les seves demandes i compartim la seva inquietud, tant nosaltres com altres grups municipals. Aquesta no és una qüestió partidista, sinó una qüestió de ciutat. La solució, a més, ha de ser consensuada amb l’entitat, que ha de poder decidir sobre el seu futur amb garanties. Ara bé, el temps s’esgota. La pròrroga del seu contracte de lloguer arriba a la fi i el govern continua sense oferir una solució clara i inequívoca. Si una cosa tenim clara és que el Col·lectiu ha de romandre al barri i ha de poder dedicar-se a desenvolupar la seva activitat sense haver-se de preocupar per si seran desnonats o no. Ningú –ni persona ni entitat– pot treballar amb tranquil·litat si no sap si podrà mantenir el seu espai, el que ha estat casa seva durant anys. Aquesta incertesa és injusta i innecessària. El Col·lectiu Cultural Cappont és molt més que una entitat: és un referent a la ciutat i arreu. Fa dècades que promou la cultura popular, enforteix la cohesió veïnal i dona vida i identitat a la ciutat. Tot i la seva tasca incansable, avui el Col·lectiu s’enfronta a un greu problema que encara està pendent de resoldre i que els afecta directament. No ho podem permetre. El passat 25 d’abril, tots els grups municipals vam aprovar una moció presentada per l’entitat que instava la Paeria a trobar una solució definitiva per a aquesta entitat. Va ser una decisió unànime: tothom hi va votar a favor. Per això, el govern municipal ha de consensuar una solució amb l’entitat, i estic convençut que així serà. Però, el problema s’arrossega des de l’inici de mandat i encara no s’ha solucionat. Insisteixo. Estic segur que es resoldrà, però el temps corre en contra.
Des del PP de Lleida exigim que es compleixi la moció i es garanteixi la continuïtat del Col·lectiu. No és un cas aïllat: altres entitats culturals pateixen situacions semblants, fet que evidencia la manca de sensibilitat i de prioritats culturals del govern local. Governen des de fa dos anys, però sembla que la cultura de base no entra en les seves prioritats. I això és greu. Avui parlem del Cultural; un altre dia de l’Aula de Teatre... i així anem sumant.
La cultura no pot ser només eslògans. La cultura real és la que es fa des de baix, des del teixit associatiu, des de la constància del dia a dia i el voluntariat. El Cultural Cappont n’és un exemple viu. No demanen privilegis. Només volen continuar fent la seva tasca. I tenen tot el dret a fer-ho, en condicions dignes i amb suport institucional. El govern té una responsabilitat que no pot esquivar. Han de deixar de silenciar el tema i actuar. No fer res és abandonar. I abandonar una entitat com aquesta és abandonar un barri, una ciutat i la cultura.
Jo no penso passar de puntetes. Sempre em trobaran al seu costat. No deixaré que el Col·lectiu Cultural Cappont es vegi perjudicat per dedicions polítiques que deixen morir la cultura. Continuarem defensant per una solució immediata, estable i justa.
Aquesta és la #Lleidaimplicada que vull i defenso.