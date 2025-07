Bon moment per a l’hoquei

Creat: Actualitzat:

JA NO HI HA DUBTE, l’èxit d’aquesta temporada ha estat protagonitzat per l’hoquei patins. El Vila-sana i el seu triplet (Copa Intercontinental, Supercopa i Copa de la Reina) ha marcat el camí, però el Pons Lleida no s’ha quedat enrere, estant allà en totes les fases finals de totes les competicions que ha disputat. Però encara hi ha més, molt més, i sobretot en l’hoquei rodat femení. El Lleida.net Alpicat ha recuperat plaça a l’OK Lliga per forçar un triple duel de clàssics per a la 2025-2026 amb les del Pla d’Urgell i el Fraga, que és un altre dels equips emergents d’aquest esport. I no ens oblidem tampoc de l’Alpicat masculí, que ha perdut la categoria, sí, però en el desempat del play-out, i el Mollerussa, el Cadí la Seu, el Bell-lloc i fins i tot el Pons Lleida femení, que, gairebé acabat de crear, ja està collint els fruits del treball ben fet. Queda dit, un any del tot redó per a l’hoquei lleidatà.