Al Jan li va la marxa

NO LI BUSQUIN al titular segones, ni terceres intencions. A Jan Laporta, president del FC Barcelona, li va la marxa. I a més li agrada. I a més, surt sempre airós del tema. És igual a què s’hagi d’enfrontar. Supera amb nota l’obstacle. Ara mateix, encara sense haver fet la digestió dels èxits esportius de l’equip masculí de futbol, s’ha embardissat en una guerra amb l’Espanyol pel fitxatge de Joan Garcia i en una altra amb l’Athletic pel desig d’aconseguir els serveis de Nico Williams, i de retruc amb la Lliga de l’ínclit Tebas, que està sempre de mala gaita amb el fair play financer del Barça i ja ha advertit que fitxar no és el mateix que inscriure. I com en els fastos del 125 aniversari, es va engrescar i va anunciar l’estrena del nou Camp Nou per al Gamper, l’ajuntament ja li ha dit públicament que es va precipitar. Que no hi ha estudis fets i quan es facin ja es veurà si pot o no tornar a l’estadi a l’agost.