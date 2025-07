Un comiat i moltíssims agraïments

Creat: Actualitzat:

El 30 de juny vaig deixar de ser el Director del Departament d’Interior i Seguretat Pública a la vegueria de Lleida. Per mi ha estat un honor ocupar el càrrec durant 3 anys i mig, recorrent una mica més de 120.000 km per conèixer de primera mà les inquietuds i les necessitats del nostre territori. De fet, avui encara estic sorprès d’haver estat nomenat director sense haver militat mai en cap partit polític. Qui m’havia de dir quan de nen jugava pels carrers d’Artesa de Lleida que algun dia explicaria l’evolució d’un incendi forestal a tot un President de la Generalitat. Quin privilegi! Al seu dia, el Ferran de Noguera i el Bernat Solé van confiar en mi, sense conèixer-me de res, i em van regalar l’entrada d’aquest magnífic viatge. Un continu aprenentatge, una gran experiència de vida. “Conviure” amb crims, accidents de trànsit greus, incendis, etc., et fa valorar molt més el que tens i ajuda a relativitzar els problemes del dia a dia. Aprofito per dedicar un especial record, amb molt carinyo, per la Montse Bergés i la Solés Carabassa pels “sustos” que els donava en cada trucada meva. Ha estat un camí ple d’anècdotes; amb uns inicis pensant “on t’has posat?” Així, per exemple, a les primeres reunions, tot i haver-me après de memòria l’estructura i el funcionament de Mossos d’Esquadra, Bombers i Agents Rurals, veig que parlen en sigles: OAC, URMA, BRP, AVA, GEVA... uff, no entenia res!, però com els ho dius si n’ets el Director? Au... a tornar a estudiar.

O el dia que vaig preguntar a un alt comanament dels Mossos “com es troba el senyor de 60 anys?”, després de llegir en l’acta d’un accident “motorista 60” quan per a ells 60 significa èxitus.

Anècdotes que us explico per mostrar el meu agraïment a tots i cada un dels membres dels Cossos Operatius del Departament d’Interior a Ponent, policies locals, SEM...; heu aconseguit que passés de sentir-me com un pop en un garatge a sentir-me com a casa a les vostres comissaries, parcs i bases. Ep, i a la taula compartint esmorzars i dinars! He après a espatlles de gegants: els 4 (per a mi) comissaris: Monclús, Dalmau, Estela i Codina; els caps regionals dels bombers: Jordi Solà i Joanjo Bellostas; el cap dels agents rurals, Llorenç Ricou; la cap del Servei Català de Trànsit, Maria Trilla; i el Sergi Turmo, el responsable de Protecció Civil. Quin luxe!

Als treballadors dels SSTT: hem aconseguit una cosa que sembla fàcil, però no ho és gens: hem fet un equip. Sempre al cor!

També vull expressar el meu gran agraïment al President de la Diputació, als presidents dels 6 consells comarcals i als 146 alcaldes dels “pobles” de la nostra vegueria. Si us convé un cop de mà, ja ho sabeu, a disposar!, teniu el meu telèfon.

Finalment, vull agrair al meu cap, el Secretari General del Departament, i a la Consellera el nou repte professional que m’han plantejat. Espero estar a l’altura!

En resum, aquest xiquet d’Artesa de Lleida, que he tingut l’honor de dirigir el departament d’Interior i Seguretat Pública de la meva terra, s’acomiada reiterant un immens agraïment! Moltes gràcies!