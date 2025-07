La culpa és del llamp

Creat: Actualitzat:

NO ÉS ACCEPTABLE que el partit entre el Benfica i el Chelsea de dissabte passat, en els vuitens de final de l’insubstancial Mundial de Clubs (tret de per la mossegada econòmica, esclar), fos suspès durant més de quatre hores per un fenomen meteorològic, després de començar puntualment a les deu de la nit.

D’acord, els protocols són els protocols i més val prevenir que curar. Ho acceptem. Com el fet que bona part dels estadis en els quals es disputen estan descoberts. Però si l’organització consenteix que es juguin partits a 33 graus a l’ombra, han d’ajornar-los quan cau un llamp, sí, un llamp, a una distància de dotze quilòmetres del terreny de joc? Cada vegada que en cau un suposa mitja hora d’ajornament.

Dissabte, ja diumenge, n’hi va haver fins a tres. I convindria no oblidar, d’altra banda, que el pròxim estiu es disputa un Mundial en idèntics escenaris.