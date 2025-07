Igualet que Sísif

Creat: Actualitzat:

ABANS QUE RES, val a recordar que els bons advocats tenen l’obligació de lluitar fins al final perquè els seus defensats obtinguin demores, ajornaments, apel·lacions, dilacions o qualsevol altre recurs legal a fi d’obtenir una sentència al més favorable possible. Marc Torres, que sens dubte és un bon lletrat, s’està deixant les forces i les pestanyes a aconseguir el millor per al Lleida CF. Per als no experts en la legislatura mercantil ens sorprenen els seus passos per evitar l’inevitable com l’última jugada per impedir el descens administratiu decretat per l’RFEF. Al final, tot es redueix a no pagar en el termini i temps que cal. I ja està. Acaba succeint com en aquell vell acudit de la nostra infància que venia a dir el següent: “Mira si Fulanet tenia un bon advocat que de les cinc condemnes a mort que tenia va aconseguir que quatre li fossin commutades”. Doncs això. I per damunt de tot, a contrarellotge.