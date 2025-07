El Govern central vol prohibir la revenda d’entrades

Creat: Actualitzat:

Recentment el Govern de l’Estat ha enviat un avantprojecte de llei al Parlament per intentar limitar la revenda d’entrades de concerts, espectacles o esdeveniments esportius. Es tracta de la Llei de Consum Sostenible que pretén impedir que particulars o empreses revenguin entrades a preus que superin l’original més l’IPC.

Amb aquesta normativa es vol donar resposta a les queixes dels consumidors perquè les entrades desapareixen en segons dels webs oficials i tot seguit reapareixen en plataformes de revenda a preus molt més elevats. En alguns casos, aquestes revendes tripliquen el preu inicial, la qual cosa impedeix l’accés a l’espectacle als qui no poden pagar aquest sobrecost. Part del problema es deu a l’ús de programes automatitzats, coneguts com bots, que permeten comprar centenars o milers d’entrades en segons, fet que dificulta enormement que el consumidor pugui accedir a la compra d’entrades manualment. Aquesta pràctica, alimentada per l’ús il·legal de bots per comprar massivament, ja està considerada competència deslleial des del 2020, però continua passant amb freqüència.

La nova norma prohibiria expressament l’increment abusiu del preu i permetria sancionar les plataformes que facilitin aquest tipus d’operacions. També contempla el bloqueig o tancament de webs reincidents. L’objectiu és evitar que el mercat secundari creï barreres d’accés a la cultura per a la ciutadania.

De moment, no hi ha data per a l’aprovació definitiva. El que està clar és que el debat sobre l’accés just a la cultura ha arribat al Congrés, i la revenda d’entrades, tal com avui la coneixem, podria tenir els dies comptats.

Es tracta, per tant, d’una nova iniciativa que es presenta per oferir més protecció dels drets del consumidor.

